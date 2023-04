Cuitláhuac García denunciará a un juez por amparar la construcción de la Torre Centro en Veracruz

El gobernador Cuitláhuac García anunció que el gobierno estatal promoverá una demanda en contra del Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna por presuntas actuaciones indebidas y amparar a los constructores de la Torre Centro en Veracruz a pesar de no contar con la documentación y permiso para hacerlo, protección civil y cambio de uso de suelo.

En la conferencia de prensa en el puerto de Veracruz, el mandatario estatal señaló que se han promovido siete juicios en contra de la Torre Centro y que dos jueces la han amparado.

Adelantó que se promoverán acciones ante el Consejo de la Judicatura Federal para que investigue la actuación del Juez Loranca Luna.

"Lamentablemente dos jueces federales en su actuación pensamos han encubierto un hecho ilegal a todas luces, a través de conceder amparos a los dueños de la Torre. El primero es el juez de Mario de la Medina Soto que otorgó la suspensión definitiva por orden del Tribunal Colegiado este juez aunque se excusó por ser familiar directo de uno de los dueños de esta Torre Centro, aún así tuvo actuación, por lo cual también nosotros solicitamos al Consejo de la Judicatura revisara el caso no procedió a mayores.

Lamentablemente también una vez excusado el caso pasó al juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, quien al darle solo continuidad a este juicio ha amparado en varias acciones de las que hemos promovido a los dueños otorgó la suspensión provisional y definitiva en el juicio de amparo indirecto", explicó.

Cuitláhuac García expuso que este mismo juez ha otorgado amparos a familiares de un presunto feminicida y también liberó a uno de los Implicados En una violación a una menor de edad.

"Vamos a proceder con la denuncia contra el juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna en virtud de que consideramos ha actuado de manera indebida (...) es el mismo juez que hace unos días ordenó la liberación de los padres de Marlon 'N' presunto feminicida de la joven Montserrat (...) recordar que es el mismo juez que liberó a uno de los llamados 'Porkys' en el caso de abuso sexual a una menor ese juez", detalló.

AMLO recomienda no confiar en la Judicatura

El presidente recomendó al gobierno de Veracruz iniciar la demanda en contra del juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna ante la Fiscalía Anticorrupción y no ante el Consejo de la Judicatura Federal, por su actuación al entregar distintos amparos para la construcción de la Torre centro que carece de permisos de protección civil y cambios de uso de suelo.

"Nada más que no debe presentarse la denuncia al consejo de la Judicatura porque ahí no hace nada, se tiene que hacer a la Fiscalía Anticorrupción, la fiscalía federal porque es evidente que hay corrupción, o sea, cómo van a permitir que se haga una Torre así sin permiso", señaló el mandatario federal.

López Obrador consideró que se pueden eliminar algunos pisos de la Torre Centro, ya que rompe con la imagen del Faro de Venustiano Carranza, en el malecón y centro histórico de Veracruz.

"Es influyentismo, es corrupción, y no se hizo en las afueras de Veracruz, es una agresión una intromisión alevosa a lo que es el centro histórico de Veracruz, estamos hablando de uno de los lugares históricos más importantes de México y atreverse por influyentismo, por la corrupción a afectar la imagen del centro histórico de Veracruz, del malecón de Veracruz se necesita ser muy caradura o mucha prepotencia o pensar que se tienen muchas agarraderas, ¿qué les costaba rebanar unos pisos? no, están demostrando que son muy poderosos, ese es el problema que tiene el Poder Judicial porque no es nada más, lamentablemente este caso son varios jueces, magistrados, ministros", explicó.

El jefe del ejecutivo federal ironizó con la llamada "águila mocha", cuando en el sexenio de Vicente Fox se cortó el escudo nacional.

"Un edificio emblemático, y atrás en la de efesios ese, como monumento al influyentismo, a la corrupción, hay que procurar que lo mochen, si estos conservadores se atrevieron a mochar el águila, no se va a poder mochar el adefesio este", indicó.

AMLO: Veracruz tenía gobernadores mediocres y ladrones

enfatizó este viernes que ese estado fue administrado por “gobernadores mediocres y ladrones”, era que terminó al llegar al poder el morenista Cuitláhuac García.

En la mañanera en el Museo Naval, el mandatario dijo que está “muy satisfecho” con la administración de Cuitláhuac, pese a los cuestionamientos en su administración, ya que aseguró que Veracruz hoy está llegando a “un estado de bienestar”.

"Estamos muy satisfechos del trabajo que está haciendo aquí el gobernador de Veracruz. Desde luego hay cuestionamientos, hay críticas, eso es parte consustancial de la democracia, pero es como de la tierra al cielo la diferencia de lo que eran los gobernadores de antes aquí en Veracruz y lo que padecían mis paisanos y lo que representa el gobierno de Cuitláhuac García, hay muchísima diferencia.

Rafael Ojeda habló de la estrategia de seguridad en la entidad. FOTO: Presidencia.

“No voy hacer aquí el relato que ya ustedes conocen muy bien de cómo se padeció de gobernadores mediocres y ladrones, y ahora no es el caso afortunadamente, para hablar con claridad, como nos gusta a los veracruzanos, a los de la Cuenca del Papaloapan, a los Jarochos”, dijo al arrancar la conferencia.

Durante la presentación del informe de seguridad en el estado, el secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, expuso los ocho delitos con mayor frecuencia en los últimos meses, desde diciembre del 2018 a la fecha, asegurando que la mayoría van a la baja.

Hay coordinación entre todas las autoridades. FOTO: Presidencia.

A nivel nacional, Veracruz está en lugar tres en secuestros, lugar seis en feminicidios, lugar siete en extorsiones, lugar 10 en robo a transportistas, lugar 12 en robo a negocio, lugar 13 en robo a transeúnte, lugar 15 en robo en transporte y lugar 18 en homicidio dolosos.

Con información de Iván Evair Saldaña (enviado)

