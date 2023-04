Yarazeth volvió de trabajar como enfermera y fue asesinada en su casa de Veracruz; ya la habían saqueado varias veces

Este domingo 23 de abril enfermeras, médicos y compañeros de trabajo del Centro Estatal de Cancerología de Veracruz marcharon para exigir justicia por Yarazeth Zepeta García, una enfermera de 37 años asesinada al interior de su domicilio en el municipio de Xalapa. El feminicidio de la profesionista ocurrió el sabádo 22 de abril, los vecinos señalaron haber escuchado gritos de una persona que pedía auxilio y el motor de un vehículo; la reja de su casa quedó abierta.

La movilización del sector médico tomó rumbo a la Plaza Lerdo, frente al Palacio de Gobierno. Ahí, los manifestantes se congregaron para pedir justicia por su compañera. "No estamos todas, nos falta Yara", se leía en una pancarta. Así era también como conocían a la enfermera, descrita por familiares como una mujer trabajadora y comprometida con su profesión.

Medios locales que levantaron testimonios de las manifestantes comentan que Yarazeth no vivía una situación de violencia, sin embargo, había denunciado tres agresiones de robo contra su domicilio, el último apenas hace 7 meses, caso que la Fiscalía General del Estado (FGE) no hizo caso, no tiene avances.

Yara tenía más de 14 años de experiencia como enfermera en el área de oncología, incluso se compartió que estaba estudiando medicina, por lo que estaba cubriendo guardias y horarios nocturnos. Sus compañeros narran que aquel día ella cumplió con su jornada cotidiana, luego regresó a su domicilio a descansar y solamente recibieron la llamada sobre su asesinato.

Luego de que los restos de Yarazeth sean entregados por Servicios Periciales, familiares han explicado que la mujer de 37 años será velada en Xalapa para posteriormente ser enterrada en Papantla, de donde era originaria. Por otro lado, el automóvil azul modelo Kía propiedad de la enfermera fue encontrado a dos cuadras de donde se cometió el crimen, por lo que fue asegurado por las autoridades.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo Nacional Veracruz registra 19 feminicidios hasta marzo del 2023. Hace apenas una semana se dio a conocer el caso de una menor de 14 años que fue asesinada en Tecolutla. Iba en su bicicleta cuando fue interceptada por una persona que la degolló. Horas después, un padre de familia entregó a su hijo como el presunto responsable.

