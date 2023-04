Conmoción en Buenavista: roban a Tito, el perro de un joven en situación de calle que trabaja para darle una mejor vida

Existen personas que aman y cuidan de los animales de una forma en la que no importa lo que tengan que hacer para que ellos estén bien. Es así como a través de redes sociales se dio a conocer un caso que conmovió a habitantes de la Ciudad de México, pues un perrito que responde al nombre de Tito fue robado de su dueño, quien es una persona en situación vulnerable y ahora lo busca con desesperación.

De acuerdo con los datos aportados por vecinos de la colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc los hechos ocurrieron el pasado martes aproximadamente a las 18:20 horas sobre avenida Insurgentes frente al centro comercial Fórum Buenavista y el robo habría sido cometido por una señora que vestía ropa deportiva, así como tres personas que la acompañaban. Aunque Tito se resistió, la señora lo forzó y le colocó una pañoleta color camel, retirándole su característica bufanda.

Coatlicue Domínguez

Según las personas del local de comida ubicado frente al lugar de donde se llevaron al can, los sospechosos llegaron en compañía de una patrulla para llevarse al perro. Una de las personas que dio a conocer el hecho refirió que el joven dueño de Tito se encontraba notablemente afectado, llorando por la ausencia de su mejor amigo. De acuerdo con testigos, el joven trataba bien a su mascota, pues aseguran que cuando llovía lo colocaba arriba de una carriola y lo cubría con impermeables.

Tito era su mejor amigo y testigos aseguran que cuidaba muy bien

De esta forma, han surgido varios comentarios de personas que aseguran que cuidaba bastante bien de él, pues se ganaba la vida limpiando parabrisas y con lo que ganaba le compraba alimento a Tito, dormían juntos en un auto abandonado y no le faltaba nada, entre sus descansos, se acercaba para acariciarlo. Incluso han compartido fotografías que ellos mismos han tomado del perrito, quien cuando hacía frío, su dueño le colocaba un suéter para protegerlo.

"Cada vez que paso por el puente de Buenavista los veo a ambos y de verdad se notaba el gran amor que su dueño le tiene a Tito, a nosotros no nos toca juzgar a nadie porque no somos perfectos. Por favor quienes se llevaron a Tito regrésenlo a su lugar donde él es feliz, no se aprovechen de la situación de las personas, en este caso de calle que a pesar de eso cuidan mejor a un perrito que aquellas que lo tienen todo y que hasta los maltratan o los dejan amarrados todo el día, o peor aun, los usan como negocio, respeten..." escribió una usuaria en redes sociales sobre la desaparición del lomito.

Sin embargo, esta situación también ha propiciado que se generen teorías como las que apuntan que probablemente las personas que se lo llevaron pensaron que no vivía bien y decidieron darle una mejor calidad de vida, sin embargo, aún se desconocen más detalles de quienes pudieron habérselo robado. Pero los internautas han mostrado su solidaridad al buscar darle difusión al caso, ya que consideran que el can se encontraba en perfectas condiciones bajo el cuidado del joven.

