Senado mexicano promueve la inclusión financiera con su primer seminario

El primer seminario de Intermediarios Financieros Especializados, organizado por la Mesa Directiva del Senado de la República, se llevó a cabo con gran éxito, con el propósito de examinar los avances y retos del sector, y resaltar la importancia de una mayor inclusión financiera mediante opciones de financiamiento real que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas.

La recién fundada Confederación de Asociaciones de Intermediarios Financieros Especializados (CAIFE) participó en el evento "El papel central del financiamiento especializado para la inclusión financiera en México", celebrado el miércoles 19 de abril en el Auditorio Octavio Paz. Durante el evento, se destacaron las inquietudes y oportunidades que este sector ofrece tanto para la economía nacional como para el beneficio de los ciudadanos.

La CAIFE, presidida por Enrique Presburguer, se constituyó el 2 de marzo del presente año y agrupa a las principales asociaciones del sector financiero no bancario o no regulado, su misión es acercar opciones financieras a personas que no tienen la capacidad de acceder a estas oportunidades.

Las propuestas presentadas en el seminario están dirigidas a brindar apoyo a las empresas PYMES

Los sectores sociales más vulnerables

En el primer seminario, se debatieron temas que tienen un impacto directo en las Sociedades Financieras de Objeto Múltiple vinculadas a la ASOFOM, las empresas que otorgan crédito de nómina asociadas a la AMDEN, y las uniones de crédito representadas en CONUNION, destacando la importancia de estos asuntos para dichas entidades.

Según Gustavo Martín del Campo, presidente de la AMDEN y líder de la CAIFE, que agrupa a Sofomes, Sofipos, plataformas de fondeo colectivo, arrendadoras, empresas de factoraje, fibras y uniones de crédito, el análisis de las principales preocupaciones y objetivos revela la creciente necesidad de financiamiento en opciones diferentes a las proporcionadas por la banca, evidenciando el importante crecimiento del sector de Intermediarios Financieros Especializados en los últimos años.

“Esperamos que no solo el Senado, sino que también la Cámara de Diputados conozca este tipo de entidades que son muchas veces el motor de la PYMES y MYPIMES, que promuevan un andamiaje legal oportuno para el mejor desarrollo de las financieras no reguladas”, expresó Martin del Campo.

La CAIFE subrayó que su nicho de acción se centra en los sectores sociales más vulnerables, por lo que las propuestas presentadas en el seminario están dirigidas a brindar apoyo a las empresas PYMES y a los distintos actores que diseñan, emprenden, impulsan y fortalecen la economía del país en términos económicos, tanto por su contribución a la producción y comercialización de bienes y servicios, como por su destacado potencial para generar empleos.

Durante el evento, se destacaron las inquietudes y oportunidades que este sector ofrece

El sector de las SOFOMES especializadas en el Crédito de Nómina representa una gran parte, más del 90%, del crédito de nómina no bancario, siendo la AMDEN la entidad líder con activos por más de 91 millones de pesos y un índice de morosidad del 4.01%.

Con un amplio alcance que beneficia a más de 1.8 millones de clientes, estas empresas generan empleo para más de 14 mil empleados directos y cuentan con una red de más de 2,000 oficinas de representación.

Los Créditos de Nómina son una solución importante para miles de personas, que les permite acceder a los recursos necesarios para hacer frente a diferentes necesidades, como la compra de artículos para el hogar, libros y uniformes, y en algunos casos, para enfrentar gastos médicos o utilizarlos como capital inicial para emprender un nuevo negocio.

