Confía Asofom que Crédito Real logre levantarse

La situación de Crédito Real no es un referente del sector de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), por lo que no es un peligro para el sistema financiero no bancario, aseguró Enrique Presburguer Cherem, presidente de la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple en México (Asofom).

Desde hace unos meses, las calificadoras S&P y Fitch venían recortando la calificación crediticia de la sofom al consumo ante el posible impago del bono suizo por 170 millones de francos suizos, lo que sucedió el 9 de febrero pasado, fecha de vencimiento de dicho instrumento.

No obstante, que Crédito Real comunicó al mercado la implementación de diversas alternativas de financiamiento para poder alcanzar una posible reestructura.

Enrique Presburguer reconoció que ver tambaleándose a Crédito Real es un show fuerte al ser por mucho tiempo el “niño consentido” de las instituciones financieras no bancarias, pero debe ponerse en contexto para dimensionarlo, ya que son más de 60 entidades financieras que han realizado emisiones bursátiles y de las cuales su mayoría son realizadas por instituciones financieras no bancarias.

“Este es un riesgo que no tiene que ver con figuras financieras, sino con segmentos, y este es de crédito al consumo y una economía recesiva, aquí, en China, en Estados Unidos, en Asía, es lo primero que es golpeado”, subrayó.

Si bien, este no es un tema de la Asofom, pues la mayoría de sus miembros está dedicado al crédito productivo, es normal que las empresas que se dedican al otorgamiento de créditos al consumo, sin garantía, en un periodo donde este viene registrando altos índices de morosidad por un menor poder adquisitivo de los clientes.

De ahí, que dijo que no creé que este problema de Crédito Real sea por malos manejos, sino que se apostó por un segmento derivado de la situación económica a nivel nacional y mundial, pues cayó en cartera vencida.

“Me parece que Crédito Real se va a levantar, va a lograr reestructurarse adecuadamente, es una compañía grande que tendrá que refinanciarse para poder salir (...), no creo que estemos hablando de una quiebra ni mucho menos, al final va a ser una especie de refinanciación y me parece que va a salir adelante pronto”, consideró Presburguer Cherem en videoconferencia.

A decir de Intercam, según su reporte del tercer trimestre del año pasado, el 30.4 por ciento de la deuda de Crédito Real vence en el 2022, lo que equivale a alrededor de 16 mil 900 millones de pesos entre el bono suizo antes mencionado, sumado a diversas líneas de crédito, bursatilizaciones y notas subordinadas.

Ello pone presión particularmente en este año porque la mayoría de sus vencimientos son en el corto plazo, advirtió.

Por su parte, el área de análisis de Bx+, el mercado muestra preocupación sobre la situación de la compañía, ya que al 8 de febrero pasado su acción acumula una caída de 49.5 por ciento.

Adicionalmente, consideró que los retos para la compañía permanecerán más allá del vencimiento del bono suizo, ya que las condiciones para financiamientos serían más complicadas, mientras que el hecho de concretar la venta de activos se vuelve más relevante.

Sigue leyendo:

El peso mexicano terminó la sesión del 14 de febrero en positivo; las bolsas perdieron

Calcula Coparmex déficit de 2.2 millones de empleos en México

Incrementa uso de CoDi en más de dos años