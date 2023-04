Norma Piña: "Nuestro compromiso es con los justiciables"

Norma Piña encabezó este miércoles la ceremonia de entrega del Premio Silvestre Moreno Cora 2023 a Ángela Quezada Díaz, oficial judicial con 50 años de labor en el PJF, tanto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) como en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

La presidenta del máximo tribunal destacó que cuando se habla del PJF se piensa exclusivamente en los ministros, consejeros, magistrados y jueces, pero esta percepción es equivocada porque no se considera al personal jurisdiccional y administrativo.

“Aquellas personas que desde muy temprano llegan a las oficinas para dar un servicio pulcro y de calidad, las y los oficiales judiciales, las y los actuarios, las y los secretarios, que muchas veces son invisibles para la sociedad, pero no para nosotros, entre otros muchos, desarrollan un sinnúmero de labores y responsabilidades indispensables para el funcionamiento de las oficinas y los órganos jurisdiccionales”, dijo.

Estos trabajadores, indicó, preparan, integran, cosen y sellan expedientes y los envían para su consulta electrónica, elaboran acuerdos y proyectos de sentencia y sacan copias.

Se reconoció la labor de Ángela Quezada Díaz, oficial judicial con 50 años de labor en el PJF

Un reconocimiento a los integrantes del PJF

“Cumplir con estos requisitos no es nada fácil, siempre lo he dicho, ser trabajadora o trabajador del Poder Judicial de la Federación no solo requiere una vocación de servicio muy especial" Comentó Piña.

“Todas las compañeras y los compañeros que lo integramos en cada una de las áreas y niveles nos debemos a la sociedad y nuestro compromiso siempre será con los justiciables, esa es nuestra labor”, enfatizó.

La presidenta del CJF recordó que al acudir recientemente a los tribunales administrativos constató el cariño que le tienen a Ángela sus compañeros.

Piña destacó que este premio es un reconocimiento a los integrantes del PJF con 50 años de servicio en la institución y que durante toda su carrera profesional se han distinguido por su dedicación, responsabilidad, respeto y honestidad.

Jesús Gilberto González Pimentel, secretario del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, señaló que Ángela es muestra de compromiso y disciplina durante su labor en áreas de alto nivel de la Corte y en el CJF.

“Se dice fácil cinco décadas, pero esto implica nada menos que el paso de nueve presidentes de la República, 16 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contando a los actuales y cinco épocas de jurisprudencia en cuya integración directa o indirectamente ha participado nuestra homenajeada del día de hoy”, dijo.

