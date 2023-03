Basta de ataques a Norma Piña

Tras una serie de ataques contra la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández, se vislumbran momentos difíciles para personas que, como ella, defienden su independencia, dignidad e integridad, respecto de los caprichos y excesos del inquilino de Palacio Nacional.

Gracias a los comentarios del presidente de la República contra la ministra presidenta, se han desatado los impulsos de una serie de desadaptados sociales, quienes no desaprovechan las redes sociales o las recientes manifestaciones en el zócalo capitalino, para dejarse ver como lo que son: personas violentas con clara tendencia a no respetar reglas ni leyes.

Estos facinerosos, simpatizantes del presidente de la República y de su partido, lo único que buscan es generar violencia, caos, actúan sin responsabilidad y mucho menos con dignidad y valores sociales. Es el momento de que defendamos no solo a la mujer a quien hoy le tocó ser atacada, sino a la institución responsable de hacer cumplir la Constitución en beneficio de todos los mexicanos.

A López Obrador no le agradó el que su favorita para ocupar la presidencia de la Corte fuera señalada de plagiar no una, sino las dos tesis que presentó, primero para la licenciatura y después para el doctorado. Eso de garantizar el principio constitucional de la división de poderes, así como la autonomía del máximo órgano jurisdiccional del país como que no es su fuerte.

Uno de los hechos más recientes de estos fanáticos, fue la quema de la figura de cartón que se asemejaba a la ministra Piña en el mitin de Andrés Manuel López Obrador el pasado 18 de marzo en el zócalo de la Ciudad de México, en el marco de la celebración del 85 aniversario de la expropiación petrolera.

Este grupo de desadaptados primero levantó la figura de cartón, entre gritos de “fuera Piña, fuera Piña”. Después, fue tirada al suelo para ser quemada, saciando así sus más salvajes instintos. Semanas antes, el pasado 8 de marzo, en la celebración del día internacional de la mujer, otra seguidora de Andrés Manuel, Julia Klug, se apostó en las escalinatas de la Corte, mostrando un rifle de cartón, mientras gritaba a todo pulmón injurias contra la ministra presidenta.

Esta mujer, además de grotesca y corriente, incitaba a la violencia con su rifle de cartón, y es que días antes, la juzgadora recibió una amenaza de muerte en redes sociales, en la que se publicó la fotografía de una bala con la leyenda: “la solución”. Como es normal en estos tiempos, López Obrador minimizó los hechos, al igual que el patiño que tienen por presidente de Morena, Mario Delgado.

Al contrario, desde que la ministra Norma Piña fue elegida presidenta de la Corte ha sido atacada, empezando por el presidente de la República, hasta los simpatizantes más bizarros. La han acusado de votar en contra de los intereses de la 4t, de ser incapaz de limpiar la corrupción y hasta de promover una ola de liberaciones de delincuentes de cuello blanco.

Otra vez, no entienden de la división de poderes y de la obligación de los jueces de resolver conforme a la ley. Pero eso sí, no le toquen el tema de SEGALMEX, porque ahí si el presidente defiende a su amigo Ignacio Ovalle, y claro que en este caso nunca existió corrupción, ni mucho menos se protege a delincuentes de cuello blanco.

POR EDUARDO MACÍAS GARRIDO

EDUARDOMACG@ICLOUD.COM

@EDUARDO84888581

