El INAI sigue trabajando, asegura su titular, Blanca Lilia Ibarra, ante las descalificaciones de AMLO

Las descalificaciones en contra del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador no son nuevas, así lo aseguró Blanca Lilia Ibarra, titular de la organización en entrevista con Lupita Juárez a través de la señal de radio de El Heraldo Media Group.

La funcionaria destacó que la institución trabaja para permitir un gobierno más transparente y abierto al escrutinio a fin de garantizar la democracia, la rendición de cuentas y formar un equilibrio al poder público. Recordó además que el INAI es la respuesta a un reclamo que se hizo durante décadas por parte de la ciudadanía.

"A mí me parece que lo relevante es la función de garantía de los derechos humanos", dijo.

Ibarra explicó el organismo está obligado a resolver semanalmente las controversias que están relacionadas a las solicitudes de información o al derecho de acceso a la información, aunque que para esto es necesario que haya un quórum.

La funcionaria dio a conocer que aunque no se cuenta con los funcionarios necesarios para tomar estas resoluciones, continúan trabajando en la revisión de los portales de transparencia, capacitando al personal y socializando los derechos de las personas.

"Seguimos sustanciando cerca de 500 recursos que llegan semanalmente"

Pidió al gobierno seguir respondiendo a la ciudadanía, ya que el no poder resolver los asuntos no es una excusa para evitar cumplir los derechos de la gente, los cuales no han sido suspendidos.

Añadió que es indispensable que haya un organismo autónomo que se encargue de estas funciones, debido a que se encarga de velar el cumplimiento de la norma en el Poder Ejecutivo, en el Poder Legislativo y en el Poder Judicial; en los sindicatos, los partidos políticos, los fondos y fideicomisos públicos. Además, dijo que la labor del INAI lo ha constituido como la cabeza del Programa Nacional de Transparencia, el cual puede atraer recursos de las entidades, facultad que no puede cumplir la Secretaría de la Función Pública o la Auditoría Superior de la Federación.

¿Qué pasa dentro del INAI?

A mediados de marzo el presidente Andrés Manuel López Obrador decidió vetar el nombramiento de Ana Yadira Alarcón y Rafael Luna, quienes habían sido designados por el Senado de la República. De acuerdo con el mandatario, tuvo esta resolución debido a que le pareció una mala práctica que el Movimiento de Regeneración Nacional y la oposición hayan pactado para que cada bando presentara un candidato.

Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que ambos aspirantes al cargo obtuvieron la aprobación de todas las fuerzas políticas.

El morenista anunció que buscaría otros perfiles que fueran afines con lo que busca el mandatario para evitar otro veto a la terna; sin embargo, hasta el momento no se ha dado este panorama. A mediados de marzo indicó que se podían presentar dos escenarios: uno es que se tomaran en cuenta los primeros 45 perfiles que se analizaron durante el proceso en el que participaron Alarcón y Luna; el segundo es que se inicie todo el análisis de cero con una nueva convocatoria.

Las autoridades no pueden sesionar con estas limitantes. FOTO: Archivo.

Mientras esto sucede, el instituto no ha podido mantener el quórum que permita llevar a cabo diversas funciones, entre estas, el análisis a los recursos de revisión, un mecanismo en el cual los ciudadanos pueden solicitar que se determine la razón por las cuales una dependencia no cumple con alguna solicitud de información y, si es el caso, obligarla a responder como se había indicado en la petición.

Esto, han dicho los propios comisionados, impide que el gobierno federal atienda sus responsabilidades como lo marca la legislación y pueda bloquear el derecho a la transparencia o la protección de datos personales.

Son necesarios al menos cinco comisionados en las sesiones. FOTO: Archivo.

Calculan 500 solicitudes sin responder a la semana

El pasado miércoles 12 de abril el INAI no pudo llevar a cabo su sesión por falta de quórum. Al momento hacen falta tres nombramientos, aunque con solamente con uno podrían normalizarse las funciones hasta que otro de sus funcionarios deje su cargo.

Uno de los escaños que faltan es el que dejó Francisco Javier Acuña quien terminó sus labores en la institución el pasado 31 de marzo. Queda pendiente también la resolución del amparo que tramitó Yadira Alarcón sobre la decisión de López Obrador.

La falta de funcionarios es estimada por Nuhad Ponce Kuri, integrante del Consejo Consultivo del INAI, como la detonante de que no se pueda cumplir con las solicitudes de información en el país. Kenia López Rabadán, senadora del Partido Acción Nacional, estima que aproximadamente 500 casos dejan de ser analizados cada semana tras el veto.

AMLO: es mejor que no existiera

Durante la conferencia matutina del pasado 14 de abril, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta dependencia no era necesaria para México, debido a que su trabajo se centraba en cubrir prácticas corruptas de los funcionarios del pasado. Criticó que una de las primeras acciones del instituto fue evitar dar a conocer datos sobre las personas que se habrían beneficiado de la condonación de impuestos.

Además de esto, aseguró que las labores de esta organización son burocráticas y se centran en enviar solicitudes formales de información de manera constante al punto de que se le ha preguntado al gobierno federal sobre el tipo de papel de baño que utiliza e inclusivo sobre su título universitario y tesis.

El presidente aseguró que es mejor no contar con esta institución. FOTO: Presidencia.

Otra de las críticas del presidente fueron los sueldos de sus funcionarios con cargos más altos, los cuales, aseguró, reciben hasta 120 mil pesos en su nómina, más viáticos por trabajar de lunes a viernes en un horario cómodo.

"No, pues es una beca", dijo.

Destacó además que aunque el organismo fue creado para combatir la corrupción ha sido usado para fomentar y ocultar el gasto oneroso e ilegal en las administraciones públicas.

Para finalizar, López Obrador aseguró que e INAI representa un gasto de mil millones de pesos, los cuales se podrían utilizar en otras instituciones como la Secretaría de la Función Pública, la Fiscalía General de la República y la Fiscalía Anticorrupción.

No se pueden atender todas las solicitudes de la población sin este mecanismo. FOTO: Especial.

"No sirve para nada": AMLO

Estos dichos fueron replicados por el mandatario durante la conferencia de este martes, quien aseguró que la institución es un cero a la izquierda que fue creado para cumplir con la "empleomanía" de los grupos de poder, a los cuales acusó de crear organismos que no aportan a la ciudadanía, pero representan un gasto al que calificó como oneroso.

Reiteró los dichos en los que señala que se podría tener un ahorro de mil millones de pesos en caso de que desapareciera el instituto. De nueva cuenta propuso que sus funciones las llevara a cabo algún organismo como la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

“Ojalá y el Congreso haga algo para que esa función la pueda realizar una institución ya creada de tantas que hay ya sea la Auditoría Superior de la Federación o la Fiscalía Anticorrupción, porque ahora no puede sesionar porque no tienen a los consejeros, pero sí están cobrando, se está gastando el presupuesto.

“Organismos onerosos, que no sirven para nada, nada más para darle trabajo a recomendados de influyentes políticos y de influyentes del periodismos y de influyentes de la intelectual y de la academia, ‘empleomanía’, a costillas del pueblo a costillas del erario. Ya. Cómo van a estar ganando esos consejeros los que están, que se quejan, más que el Presidente sin hacer nada. Somos servidores públicos, siervos de la nación”, expresó.

El tabasqueño rechazó que pidiera al secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, que el INAI quede en una situación de inoperancia ante la falta de consensos en el Congreso para designar a dos comisionados pendientes.

Con información de Iván Evair Saldaña y Paris Alejandro Salazar

