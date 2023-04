"Me golpearon, me robaron": Andrea se quedó dormida en el autobús y tres hombres la violaron al llegar a la terminal

La violencia de género es una problemática que se presenta en diversos ámbitos, desde el familiar hasta el laboral y sus expresiones son diversas, como las agresiones psicológicas, las físicas y las sexuales que provocan graves daños en las víctimas. En este contexto, recientemente se dio a conocer un caso delicado de abuso sexual que vivió una usuaria de una línea de autobuses durante su viaje desde Veracruz hasta la Ciudad de México.

La pesadilla que vivió Andrea en un viaje en autobús a la Ciudad de México

Todo ocurrió el pasado 9 de abril cuando Andrea emprendió un viaje desde Poza Rica, Veracruz con destino a la Ciudad de México, de acuerdo con el testimonio compartido por el reportero de nota roja Carlos Jiménez, la víctima se quedó dormida en el autobús de la empresa Flecha Roja cuando se encontraban en la Central de Autobuses del Norte ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero y ahí fue donde comenzó su pesadilla cuando fue atacada sexualmente.

"Me obligaron a tener sexo oral, me golpearon, me robaron mis pertenencias y al final, todavía se burlaron de mí aventándome 200 pesos y me dijeron que me fuera a ch*ngar a mi madre y que si decía algo nadie me iba a creer" relató Andrea con el objetivo de dar a conocer su traumática experiencia para que no quede en la impunidad.

De acuerdo con lo referido, la víctima se quedó dormida cuando salió de Poza Rica y fue entonces cuando sintió que alguien tocaba sus senos y al despertar vio al ayudante del chofer, por lo que al llegar a la Terminal pensó que todo había terminando, sin embargo, las agresiones continuaron cuando el sujeto la amenazó y le dijo que como no había querido por las nuevas, tendría que ser "por las malas" y mandó a llamar a dos más de sus conductores, quienes presuntamente eran choferes también.

Andrea decidió actuar tras lo que vivió en su viaje

Luego de haber sido violada al interior de un autobús de la empresa Flecha Roja, Andrea decidió acudir a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales para presentar la denuncia correspondiente por el delito de violación equiparada, abuso sexual y violencia física cometidas en su contra. Fue así como iniciaron las investigaciones para ubicar al chofer de la unidad en la que viajó la víctima, así como los otros dos sujetos que participaron en la agresión en la que fue abusada física y sexualmente.

Andrea presentó su denuncia ante Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. | FOTO : Twitter @c4jimenez

Sobre este hecho, cabe recordar que el pasado 6 de abril por la tarde ocurrió un grave accidente sobre la México-Toluca en donde un autobús volcó y cayó a un barranco a la altura de La Marquesa, en el kilómetro 139 en Ocoyoacac con dirección a Toluca. El saldo fue de tres personas muertas y 30 lesionadas, quienes viajaban en una unidad de la misma línea, Flecha Roja, la cual quedó recostada sobre uno de sus costados, mientras que las víctimas quedaron tendidas sobre el pavimento.

