Claudia Sheinbaum propone rescatar de las vías férreas para impulsar conectividad interestatal

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, propuso recuperar las vías férreas del país, para impulsar la conectividad interestatal y con ello evitar la saturación en las carreteras por el transporte de carga.

“La recuperación del ferrocarril, sea en una parte concesionado y en otra parte como transporte del estado, como hoy se está haciendo el Tren Maya o el Transístmico, es fundamental. Solamente imaginemos recuperar el tren México-Querétaro, Jalisco, Puebla, cambiaría completamente la conectividad de las personas y la conectividad de las mercancías”, afirmó.

Durante el foro “Movilidad para el Bienestar”, del quinto conversatorio “La Ciudad y la Transformación”, realizado en Faro Cosmos, recordó que la privatización de los ferrocarriles no cumplió con el desarrollo de este medio de transporte, lo cual terminó en su desaparición.

“Hoy está concesionada la mayoría de las vías, pero además que no se ha desarrollado. No solamente es un tema, repito, de privatización o no privatización, sino que, en aquel entonces, esa privatización llevó a la desaparición. Y hoy lo que tenemos son problemas graves de saturación de carreteras por el transporte de carga”, indicó.

En el encuentro donde participaron la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa; el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina; y el arquitecto y urbanista, Federico Taboada López; la mandataria capitalina, resaltó que las últimas actualizaciones realizadas en el transporte de la CDMX responden a una visión de justicia social, de cuidado ambiental, generación de infraestructura urbana e innovación tecnológica.

“A eso llamamos una Movilidad Integrada y Sustentable, que se refleja en esta tarjetita con la que podemos entrar a cualquier modo de transporte en la ciudad. (...) Nuestro objetivo es que este año, por ejemplo, en todo el Metro, se acabe el boleto y todo el Metro sea con tarjeta, y que sigamos aumentando la tarjeta en el transporte concesionado”, informó.



Sobre la transición que tiene la Ciudad de México hacía la Electromovilidad, la mandataria destacó la construcción de tres líneas de Cablebús; el Trolebús Elevado; la modernización del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro; la Línea 3 del Metrobús, la primera completamente eléctrica en el mundo, la renovación de unidades en la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) y la ampliación del sistema Ecobici.

Por su parte, la gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama Espinosa, mencionó que garantizar la movilidad como derecho, significa que toda persona disponga de un sistema integral, con calidad, que sea suficiente, seguro y que opere en condiciones de igualdad; por ello, la importancia de los megaproyectos, como el Tren Maya.

“Esas son infraestructuras, la obra más importante en ámbito ferroviario en todo el mundo, que va a traer justicia social. Es mover a los seres humanos, a los trabajadores, por supuesto a los turistas; también un transporte de carga que va a ser fundamental en materia de movilidad, que va a llevar y traer productos del sur al norte”, apuntó.



En su participación, el gobernador de Puebla, Sergio Salomón Céspedes Peregrina, destacó que los gobiernos deben asumir el compromiso de velar por el futuro de las siguientes generaciones con la gestión en la economía del tiempo en los traslados, a la par del bienestar de los concesionarios.

En tanto, el arquitecto y urbanista, Federico Taboada López, añadió que los ciudadanos requieren de una red de transporte público que garantice, buena cobertura; tarifa accesible; unidades de buena capacidad, limpias, en buen estado; y conductores capacitados que puedan proveer de un servicio óptimo.

“En los estados ha habido un aumento desmedido de las tarifas del transporte público sin que haya una mejora en el servicio, y eso se debe a que, debido a que los gobiernos no cuentan con transporte público, los concesionarios aprovechan ese hueco para ‘traer agua a su molino’, hacer negociaciones que muchas veces están en contra de la voluntad de la gente y de tener un buen servicio”, mencionó.

