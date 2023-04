AMLO asegura que la ley minera no es expropiatoria: "Se mantendrán las concesiones"

La iniciativa de reforma a la Ley Minera y de Aguas Nacional no es expropiaría, además de que se mantendrán las concesiones, aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Afirmó que las empresas mineras han tenido utilidades como nunca.

“Entonces no pasa nada, no hay ninguna reforma expropiatoria, se conservan las concesiones. Ya dije algo que no tiene nada que ver con esta reforma, pero en el supuesto de que cancelaremos la mitad de las concesiones les quedarían 60 millones de hectáreas para explorar y explotar minerales que le desee permitirían trabajar minas más de mil años”, aseveró.

López Obrador hala sobre la Ley Minera y de Aguas

El titular del Ejecutivo Federal dijo que también se tiene que cuidar el agua para evitar que la población tenga el líquido con metales como arsénico.

“Y tienen que ir entendiendo todo esto cuidar. nuestro territorio y cuidar nuestra salud y si hace falta explicación en el congreso a mineros, a la cámara estas organizaciones que lo reciban y que explique y se escuche a todas las voces”, expuso.

Venta de sectores a otras compañía

El jefe del Ejecutivo criticó que las concesiones que se han entregado, como en el sector energético o minero, se vendieron a otras compañías.

Puso como ejemplo que se otorgaron 110 contratos, los cuales tienen el 20 por ciento de todo el petróleo mexicano. Además, indicó que de esos convenios, hay tres que están operando e iban a extraer hasta tres millones de barriles diarios de petróleo; sin emabargo, están extrayendo alrededor de 40 y 50 mil barriles diarios.

El mandatario señaló que se otrorgaron contratos para extraer petróleo

El mandatario mexicano criticó que los que recibieron la concesión, la vendieron.

“Y aquí si no hay. diferencias ideológicas porque empresas estadounidenses le vendieron sus acciones empresas rusas, empresas inglesas vendieron sus concesiones a empresas chinas, ahí no hay diferencia, billullos son billullos, o para decirle o elegantemente negocios son negocios, por eso no hay problema con lo de la minería”, comentó.

