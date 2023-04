Francisco Garduño se queda en el INM pese a la tragedia en Ciudad Juárez: esperarán investigación de la FGR

Este miércoles, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que esperará para conocer el alcance de la acusación de la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de Francisco Garduño, titular del Instituto Nacional de Migración (INM), para determinar su permanencia en el cargo.

Advirtió que no habrá impunidad en el caso del incendio en una estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua; en donde fallecieron 40 migrantes y agregó que el tema se abordó en la reunión matutina del gabinete de seguridad.

“Sí, lo comentamos esté en el Gabinete de Seguridad y en efecto hay una investigación que incluye a Francisco Garduño en el caso lamentable de la pérdida de vidas de migrantes en Ciudad. No sabemos todavía el alcance, cuál es la acusación en contra del porque son varios los implicados”, aseveró.

Advirtió que no habrá impunidad en el caso del incendio en Ciudad Juárez. Foto: Especial

“Y hoy en la mañana se habló de que puede ser que se acuse a algunos por omisión, otros pues por homicidios; todavía falta que la Fiscalía informe más sobre la investigación y que los jueces sean los encargados de impartir justicia. Nosotros desde el principio sostuvimos de que no iba a ver impunidad para nadie, ya no son los tiempos de antes”, recalcó.

Ayer, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que procedería legalmente en contra del titular del INM, Francisco Garduño, tras la muerte de 40 migrantes en un incendio registrado en la estación migratoria de Ciudad Juárez, en Chihuahua.

Además, tras preguntarle al mandatario mexicano su opinión sobre el desempeño de Francisco Garduño a cargo del Instituto, señaló que ha sido bueno y lo calificó como “recto” y “trabajador”.

"Es bueno su trabajo en general, siempre ha tenido un buen desempeño, lo conozco desde hace muchos años, ha trabajado conmigo cuando jefe de Gobierno, y se dio un cambio en la Secretaría de Seguridad Pública yo lo propuse a él", indicó durante la conferencia matutina.

Sin embargo, advirtió que no protege a nadie ante alguna irregularidad o un delito, y solo se hace cargo de su hijo Jesús Ernesto porque es menor de edad.

AMLO se reunió con Gertz Manero

Durante la conferencia matutina, también reveló que este martes se reunió en privado con el Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, quien le dijo que ya se darían a conocer las conclusiones de la investigación sobre el incendio en el que perdieron la vida personas provenientes de Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras y Venezuela; sin embargo, aseguró que es respetuoso de la autonomía de la Fiscalía por lo que no le pidió que ahondara en el tema.

“Y ayer que estuvo conmigo el Fiscal me dijo que iban a dar a conocer ya la conclusión pero, soy tan respetuoso de la autonomía, aunque no se crea, además no me importa que no crean porque tengo mi propio tribunal que es el que me importa, mi conciencia”, dijo sin dar más detalles al respecto.

AMLO informó que ayer se reunió con el Fiscal. Foto: Especial

"Error garrafal" evitar que GN pase a Sedena

El jefe del Ejecutivo afirmó que sería “un grave error, un error garrafal”, si la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJCN) declara inconstitucional el pase de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Dijo que sería darle continuidad a las políticas que tenía el exsecretario de Seguridad, Genaro García Luna, quien espera en Estados Unidos una sentencia después de que fue declarado culpable de varios cargos relacionados con el narcotráfico, esto luego de que durante la mañanera se le cuestionó que el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá en un proyecto donde propone invalidar el decreto que autorizó el traslado de esta corporación a la Sedena.

Dijo que sería un error impedir que la GN pasara a la Sedena. Foto: Especial

“Ojalá y lo piensen bien, porque si declaran inconstitucional la ley de la materia y se impide que la Guardia Nacional dependa de la Secretaría de la Defensa, será un grave error, un error garrafal, es para que quienes nos están viendo y escuchando tengan una idea, darle continuidad a la política de García Luna, es continuar con la misma estrategia de la Policía Federal, que dependía de la Secretaría de Seguridad Pública, luego de Gobernación y se echó a perder por completo”.

Refirió que el tema se tratará en el pleno de la SCJN la próxima semana y rechazó que se pretenda militarizar al país.

“Estamos hablando de aprovechar las escuelas de la Secretaría de la Defensa, la formación, inteligencia, disciplina, todo el legado que tiene una secretaría para que se mantenga con honestidad esta corporación. A cerca de que se se va a militarizar el país, eso no tiene sustento, ya lo he dicho aquí varias veces, eso puede aplicarse en otros países. Se militarizaron países del cono sur en los años 70, el Ejército Mexicano en otra cosas”, expresó.

Seguir leyendo:

FGR va contra Francisco Garduño, titular del INM, tras la muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez

FGR abre carpeta penal contra Francisco Garduño ante muerte de 40 migrantes en Ciudad Juárez

Casa del Migrante: sacar a Francisco Garduño del INM no resolverá la crisis de indocumentados