Jorge Triana: "Las armas no letales necesitan un marco legal para su uso"

El diputado federal del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana preparó una iniciativa para legalizar el uso de armas no letales como los son los aerosoles y teasers para uso en legítima defensa en México. Ante esto el funcionario señaló estas herramientas se pueden utilizar; sin embargo, no están reguladas.

En entrevista con Sergio Sarmiento y Guadalupe Juárez, el funcionario explicó que si una mujer es agredida en la calle o en el transporte público y hace uso de un aerosol de gas pimienta en el que la agresión termina en el Ministerio Público, el agresor puede decir que fue agredido por la persona que realmente fue la víctima.

"Al no estar regulado, se puede considerar como una agresión o un intento de lesión de parte de la víctima y esta pasa a ser victimaría, ya que no hay un marco legal para utilizar este tipo de instrumentos", señaló.

Al respecto, Triana indicó que está realizando una propuesta de ley donde se regulen este tipo de armas no letales, en protestad que tiene el ejército mexicano, haga un catálogo armas no letales y que quede excluida de su prohibición como uso exclusivo del ejército.

Legalización de armas no letales

El gas pimienta, teasers o máquinas de choques eléctricos, bastones retráctiles, son algunas de las armas no letales que pretenden entrar en este listado, dijo, el cual, la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) tendrá que dar sus características para hacer uso de ellos. En este sentido, el político mexicano destacó que no están catalogadas como arma blanca, ya que no son cuchillos o herramientas punzocortantes.

"Estamos en contra de la libre portación de armas. Creemos que no es la solución, es simplemente darle un marco regulatorio a través de la Sedena a esos dispositivos no letales y que la víctima no se convierta en victimario", reiteró.

Asimismo, pidió tener un registro de estas escudos no letales, ya que solo se puede tener acceso a ellas a través del mercado negro.

Retos a resolver

Triana Tena destacó que esta iniciativa no solucionará el problema de la inseguridad, puesto que esta cuestión tiene que ver con tejido social, con la prevención del delito, con el tener policías de proximidad capacitados, es decir, es un problema multifactorial; sin embargo, se darán elementos para principalmente las mujeres puedan contar con un elemento para defenderse.

A través de la señal de radio de El Heraldo Media Group, el panista destacó que el 70 por ciento de las agresiones a mujeres en zonas urbanas se llevan a cabo sin armas. Por ello, el que tengan este tipo de herramientas no letales puede ser de gran utilidad, dijo, no solamente en el aspecto práctico para repele un ataque, sino en la seguridad emocional que da el contar con un elemento como esto sabiendo que su uso es legal.

