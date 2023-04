Diputados del PAN buscar regular aerosoles y teasers para uso en legítima defensa

La fracción parlamentaria del PAN en la Cámara de Diputados busca regular armas no letales como aerosoles y teasers para uso en legítima defensa.

Con el objetivo de poder excluir de la prohibición de armas del Ejército mexicano las armas o instrumentos de defensa personal no letales para su uso en legítima defensa, el vicecoordinador de la bancada panista, Jorge Triana presentó iniciativa que reforma la Ley de Armas de Fuego.

“El objetivo es permitir la defensa personal de cada mujer y cada hombre de nuestro país”, señala en la exposición de motivos de la propuesta, en la que además refiere que el crecimiento en el uso de armas de fuego en todo el país, de acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2015 y en 2021, los datos aportados señalan que el uso de armas de fuego en 2015 fue de 9 mil 209, seis años después, en 2021 pasó a 19 mil 367.

La portación de armas con características no letales por parte de una persona tiene como objetivo el de su auto defensa Foto: Especial

Señaló que también resulta alarmante otro delito que atenta contra la integridad de las mujeres como lo es el feminicidio, tomando en consideración datos del año 2015 al 2021 en el primer año se denunciaron 412 casos mientras que para el año 2021, hubo 978 casos feminicidas. Un dato a resaltar es el uso de armas letales, de armas blancas y otras en la consumación de este delito.

“Es importante que los ciudadanos, especialmente las mujeres, tengan derecho de defenderse”, subrayó Triana al tiempo que dijo, que la portación de armas con características no letales por parte de una persona tiene como objetivo el de su auto defensa y no pretende utilizar para otros fines como pudiera darse para la comisión de delitos. Asimismo, al encontrarse en un mismo nivel de actuar, quienes deberán de preocuparse son los delincuentes y no la posible víctima.

“En este sentido, sin llegar al extremo permitido sobre el uso de las armas de fuego en nuestro país, y conforme a la respectiva legislación reglamentaria, la presente iniciativa fundamenta su origen en la protección y seguridad de los ciudadanos en sus bienes y en sus personas”, expuso.

Respeto a las libertades individuales

Destacó la necesidad de establecer, que los Estados deben de garantizar en todo momento el respeto a las libertades individuales de cada ciudadano y proporcionar los medios eficaces jurídicos para su protección mediante el uso de medios no letales de protección sin causar un daño grave y menos con la intención de privar de la vida a alguien.

En este contexto resaltó que el control de armas en el país no cumple con sus objetivos declarados en el sentido de desarmar a organizaciones criminales, lo que dijo, causa una afectación a los ciudadanos que son los que se ven directamente implicados en la comisión de delitos perpetuados por estas bandas.

Subrayó que la iniciativa tiene como objetivo permitir que todo ciudadano pueda contar con medios de protección para su defensa personal no letal, facultando a la Secretaría de la Defensa Nacional a crear un catálogo sobre el tipo de armas no letales para uso cotidiano.

