Estudiantes de la UAM Cuajimalpa cierran las instalaciones en protesta por un caso de abuso sexual

Un grupo de alumnas y alumnos de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) unidad Cuajimalpa, tomó y cerró las instalaciones en protesta por el supuesto caso de agresión sexual denunciado por una estudiante. El delito habría sido cometido por un compañero, quien al parecer fue admitido por él mismo sin que las autoridades de la institución lo sancionaran.

Cabe destacar que en las redes sociales, diversas usuarias han indicado que el plantel había sido ocupado debido a que ayer, la comisión de faltas de la UAM falló a favor del violador, quien anteriormente confesó haberla violado.

Según lo comentado por los estudiantes, la UAM dijo que no había falta qué sancionar, por lo que no hubo ninguna amonestación por el caso.

En otro mensaje en redes se señala que ahora la víctima tendrá que estudiar junto con su agresor durante el resto de su carrera, pues van en la Licenciatura de Derecho solamente hay un grupo por trimestre.

En otra publicación se ha señalado que en su resolución del 8 de marzo, la UAM Cuajimalpa “ejerció violencia institucional en contra la compañera, puesto que su dictamen no cuenta con perspectiva de género.

Además ha comenzado a circular un video en el que la propia denunciante, de nombre Karen, estudiante de Derecho en la UAM-C, señala que el miércoles la Comisión de Faltas le entregó un dictamen del caso que presentó el 2 de enero.

“Mi ex pareja va en mi salón de clases y se llama Noki, me violó el 19 de diciembre de 2022. Yo no fui al Ministerio Público porque me dijeron que la UAM tenía un proceso súper amigable, que lo más probable era que lo expulsaran y yo lo único que quería era ya no verlo. Básicamente me dijeron que no podían violarle sus derechos procesales, que lo tenía que ver en el salón todos los días” finalizó la denunciante.