El Cártel del Golfo entrega a los supuestos secuestradores de los estadounidenses

Maniatados y boca abajo, fueron localizados cinco sujetos que presuntamente fueron "entregados" a las autoridades por un grupo delictivo por su supuesta participación en los hechos del pasado 3 de marzo en Matamoros, Tamaulipas en el que fueron secuestrados cuatro ciudadanos estadounidenses.

Los individuos serían integrantes del grupo llamado "Escorpiones" que opera en la frontera de Tamaulipas con Texas.

Fueron encontrados amarrados y con vida a un lado de una camioneta color negra junto a una cartulina firmada por el Cártel del Golfo (CDG).

En el mensaje aseguran que reprueban enérgicamente los hechos del pasado 3 de marzo y piden a la población de Matamoros estar "tranquila".

"Hemos decidido entregar a los involucrados y responsables directos en los hechos quienes en todo momento actuaron bajo su propia determinación e indisciplina y en contra de las reglas del CDG", dice el mensaje.

En este mensaje también piden disculpas por la muerte de la joven de 33 años de edad de nombre Arely quien fue víctima colateral de un enfrentamiento armado.

En estos hechos fueron secuestrados cuatro americanos, de los cuales dos estaban sin vida en una casa de madera del ejido Tecolote en Matamoros.

Amiga avisó a policía de estadounidenses plagiados en México

El desesperado intento para rescatar a cuatro estadounidenses que fueron hechos cautivos en México, secuestro en el que dos murieron, ocurrió después de que una quinta persona que viajaba con el grupo se puso en contacto con la policía cuando los demás no volvieron a Estados Unidos como se tenía previsto.

Cheryl Orange, quien no cruzó a México con los demás, dijo a The Associated Press en un mensaje de texto que se suponía que sus tres amigos iban a regresar menos de 15 minutos después de dejar a su acompañante, Latavia McGee, en su cita para una cirugía estética el viernes en la ciudad mexicana de Matamoros, limítrofe con Texas.

Orange se quedó en un motel en Brownsville, Texas, y dijo que se preocupó a medida que pasaba el tiempo y no tenía noticias del resto del grupo.

El jueves, los cinco amigos emprendieron un viaje por carretera en una minivan alquilada desde Carolina del Sur hasta el extremo sur de Texas, según un reporte policial basado en la declaración de Orange. Cuatro de ellos partieron aproximadamente a las 8 de la mañana del viernes rumbo a México.

Las declaraciones de Orange y el reporte ofrecen el panorama más detallado hasta el momento de lo que sucedió antes del secuestro. McGee y otro amigo regresaron el martes a un hospital estadounidense después de que las autoridades mexicanas los rescataran y hallaran los cuerpos de sus otros dos amigos en una choza de madera ubicada a las afueras de Matamoros. Una mujer mexicana también murió durante el ataque en esa ciudad.

Orange le dijo a la policía que ella no cruzó la frontera porque no tenía su identificación. Cuando la AP se puso en contacto con ella, Orange dijo que no podía hablar porque estaba esperando una llamada de McGee, que iba a ser dada de alta de un hospital. El otro estadounidense herido, Eric Williams, también recibía atención médica debido a una herida de bala en la pierna. Los estadounidenses Zindell Brown y Shaeed Woodard murieron en el ataque.

