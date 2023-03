La alcaldesa panista de Catorce denuncia haber sido víctima de atentados en su contra

La presidenta municipal panista de Catorce, en San Luis Potosí, María Guadalupe Carrillo Rodríguez, también conocida como "Chiquis", denunció que en un lapso de unos cuantos días han atentado dos veces contra su vida y la de su familia al aflojarle los birlos a la camioneta particular que utiliza para los recorridos en las comunidades serranas.

La alcaldesa narró a este reportero que en ambos casos los perpetradores actuaron de madrugada, ya que ella llega muy noche y sale muy temprano de su casa en Real de Catorce, Pueblo Mágico del Altiplano de San Luis Potosí, en la cual no tienen cámaras de seguridad.

Añadió que en la primera ocasión su esposo junto con un joven de ayudantía detectaron que una de las llantas de su camioneta 4X4 estaba con los birlos flojos, lo cual le hizo extremar precauciones, y unos días después se repitió el hallazgo de birlos flojos ahora en otra de las llantas.

La alcaldesa de Catorce, junto con la dirigente estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, y la diputada local albiazul Aranzazu Puente Bustindui, durante el evento de entrega a la "Mujer Potosina del Año" abordaron al fiscal general potosino, José Luis Ruiz Contreras quien les pidió que realicen la denuncia correspondiente para darle seguimiento.

Por la mañana en su cuenta de la red social Facebook, publicó un video a bordo de su camioneta donde "Chiquis" Carrillo hace énfasis en que justamente el Día Internacional de la Mujer tiene que denunciar los atentados en su contra que ponen en riesgo la integridad de su familia.

"¿Qué daño tan grande les he causado que quieren actuar de esa manera? Me gustaría que tuvieran los huevos, dar la cara y no escudarse en ese tipo de acciones, si su coraje es por el puesto en el que hoy estoy, las elecciones del 2024 están a la vuelta de la esquina y ya tendrán la oportunidad de demostrar que con trabajo pueden hacer las cosas mejor", expone en su mensaje.

Aseguró que han atentado dos veces contra su vida y la de su familia. Foto: Especial

Al respecto, la presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Verónica Rodríguez Hernández, anunció que acompañarán a su alcaldesa a presentar la denuncia y que este doble atentado contra "Chiquis" Carrillo no quede impune, pero sobre todo que siente un precedente.

Por su parte, el titular de la Secretaría General de Gobierno, J. Guadalupe Torres Sánchez instó a la presidenta municipal de Catorce, "Chiquis" Carrillo, a que presente la denuncia de los dos atentados que dice haber sufrido y que junto con su partido el PAN aporte pruebas de ello.

"Exhortar a la alcaldesa de Real de Catorce con quien tenemos muy buena comunicación a que formalice esa denuncia, que no la deje sólo en sus redes sociales, que no se queda solo en los comunicados oficiales, que la formalice porque para eso están las instituciones, para que se investigue y se castigue a quien sea responsable del señalamiento que ella hace", expuso.

El funcionario estatal dijo que las instancias del gobierno del estado no tienen más información de los supuestos dos atentados, salvo la publicación de un video que la propia alcaldesa hace en su sitio de la red social Facebook, "la invitamos a que aporte los datos de prueba necesarios, que nos de los indicios necesarios para que la Fiscalía pueda hacer una investigación pronta, exhaustiva y exitosa", refirió.

Durante el gobierno estatal de José Ricardo Gallardo Cardona han sido dos alcaldes que han perdido la vida en accidentes automovilísticos: El 31 de diciembre pasado, el presidente municipal de Santa María del Río, Emmanuel Govea Díaz, quien fue postulado por PAN y Movimiento Ciudadano, pero ya se había adherido al PVEM partido gobernante, cuando viajaba sobre la carretera libre a Rioverde cayó a un barranco de 50 metros a la altura del Valle de los Fantasmas, en la comunidad Las Rusias donde murió.

Antes, el 6 de octubre, Erika Irazema Briones Pérez, alcaldesa de Villa de Reyes, municipios donde están enclavados los dos principales parques industriales de la entidad potosina, incluidas las dos armadoras automotrices GM y BMW, también murió al impactar su camioneta contra un tráiler y luego caer a un acantilado a la altura del kilómetro 51.8 de la carretera que lleva al municipio de Villa de Arriaga; Briones Pérez incursionó en la política con el grupo de la familia Gallardo cuando estaban en el PRD, pero que ahora gobiernan el estado a través del PVEM, grupo político con el que hizo las paces un par de meses antes de morir en el fatal accidente.

