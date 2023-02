El alcalde de San Luis Potosí minimiza que la ciudad sea considerada una de las 50 más violentas del mundo

Luego que el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal A.C. ingresara la ciudad de San Luis Potosí como una de las 50 más violentas en el mundo, el presidente municipal, Enrique Galindo Ceballos minimizó el informe con el argumento de que no dan a conocer la forma en que realizaron la medición, y que además no proviene de una instancia oficial.

"Conozco muy bien a la asociación y la verdad lo que no tengo a la mano, porque no lo dan a conocer, es la metodología, no está expresa la metodología para definir si eso fuera del todo preciso, si el INEGI me lo dijera entonces estaría preocupado sin lugar a dudas o el Sistema Nacional de Seguridad Pública", expresó en entrevista.

Desconoció los resultados de este estudio. FOTO: Especial.

A pesar de que el estudio precisa que es la ciudad de San Luis Potosi la que ingresa en el top 50 de las más violentas en el mundo, Galindo Ceballos adujo que en realidad habla del Área Metropolitana, donde la capital potosina sólo es parte.

"Lo tomaría con reserva, esta es una medida, el modelo de justicia cívica por sí solo es una medida de anticiparnos a la calidad de la seguridad, pero me lo tomo con reserva", enfatizó.

El primer edil de la capital potosina mencionó que el INEGI ha calificado bien a la ciudad de San Luis Potosí en cuanto a seguridad y que esperara a que sea esa instancia o el Sistema Nacional de Seguridad que dé a conocer los resultados oficiales para fijar postura al respecto.

Sigue leyendo:

José Ricardo Gallardo informa que EU revisará origen de mil armas incautadas en San Luis Potosí

Localizan con vida a los cuatro jóvenes desaparecidos en un bar de Matehuala, San Luis Potosí