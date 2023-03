8M en Puebla: colectivo exige agilizar la búsqueda de al menos 216 personas

Por lo menos 300 integrantes del Colectivo Voz de los Desaparecidos de Puebla realizaron una manifestación en las afueras de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas u posterior frente a la Fiscalía General del Estado de Puebla para exigir la agilización de los procesos de búsqueda de por lo menos 216 personas además de la destitución de funcionarios que a decir de ellas no han cumplido con su trabajo y no abonan a la localización de las personas desaparecidas.

En ese sentido, María Luisa Nuñez del colectivo de Madres de desaparecidos pidieron a las autoridades agilicen el proceso de búsqueda de personas. Indicó que los procesos para la liberación de fichas son aún lentos y eso retrasa el proceso de búsqueda, mismo que aseveró no ha obtenido los resultados que se esperan.

Señalan que los procesos para la liberación de fichas son aún lentos y eso retrasa la búsqueda Foto: Cuartoscuro

Y es que comentó que por los menos en el 80 por ciento de los casos de personas que son localizadas no se trata de desaparecidos de forma forzosa sino de personas que salen por su propia voluntad. Pidió al gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina se haga una revisión de las personas que laboran en las fiscalías de atención a estos delitos.

Al menos 6 contingentes marchan por el Día Internacional de la Mujer

Esto ocurre en el Día Internacional de la Mujer, donde por lo menos seis contingentes de mujeres, organizaciones feministas, activistas, líderes sociales, además de madres de desaparecidos participan mañana en las diversas marchas para exigir a las autoridades que tomen acciones reales para prevenir, evitar y erradicar la violencia contra ellas.

Las integrantes de los colectivos son de diversas agrupaciones como la marcha incluyente "Hasta que la dignidad se haga costumbre", convocada por colectivas y organizaciones de la sociedad civil como Yes She Can, 33Mujeres y Bisexuales Puebla.

DME