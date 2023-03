8M: así se viven las manifestaciones en Guerrero, Michoacán, Quintana Roo y otros estados

Este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, se llevarán a cabo diversas manifestaciones en diferentes puntos del país para exigir que se detenga la violencia contra las mujeres, los feminicidios y la desigualdad de género. En la Ciudad de México por ejemplo se realizará una marcha a la que se espera acudan miles de personas y la cual arrancará del Monumento a la Revolución a partir de las 12:30 horas rumbo al Zócalo. De igual forma, en muchas otras ciudades de la República Mexicana se esperan diversas movilizaciones.

Jalisco

La tarde de este miércoles aproximadamente 70 mil personas participaron en las diversas marchas por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer que se realizó en el municipio de Guadalajara.



La concentración principal dio inicio en la plaza Armas en la Antimonumenta con destino a la Glorieta los Niños Héroes, también conocida como Glorieta de las y los desaparecidos; la marcha que culminó en la Glorieta de la Minerva, y la tercera que concluyó en frente a Palacio de Gobierno terminaron con saldo blanco.

Participaron 70 mil personas Foto: Especial

En los tres contingentes se tuvo presencia de mujeres policías del Estado, de la Comisaría Vial y la Metropolitana, mujeres elementos de Protección Civil Jalisco y mujeres de los Servicios Médicos Municipales (SAMU) así como personal femenino de Protección Civil y Bomberos de los Municipios Metropolitanos de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tonalá Tlajomulco de Zúñiga, Juanacatlán, El Salto y Zapotlanejo. Además de la coordinación que se mantuvo con autoridades del C5 y del CNI.



Al interior del Estado, también se realizaron distintas manifestaciones por el #8M, todas ellas transcurrieron en calma, sin incidentes mayores que reportar.

La concentración principal dio inicio en la plaza Armas en la Antimonumenta con destino a la Glorieta los Niños Héroes, Foto: Especial

Además, en las diversas expresiones se contó con la asistencia de observadoras de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para que en todo momento se respeten los derechos a la libre manifestación de todas las asistentes.

Edomex

Contingentes de mujeres mexiquenses partieron de diferentes municipios del Valle de México para unirse a la mega marcha que se dirige hacia el Zócalo de la Ciudad de México, en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, para exigir el freno contra la violencia de género en el Estado de México y en el país.

Un contingente mixto, conformado por estudiantes del CCH y de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, ubicados en Naucalpan, portando pancartas con leyendas como “Somos de la generación que ya no tiene miedo” y “Mi falda no es muy corta, tu educación sí”, acompañadas con música de batucada; se dieron cita en el plantel de la FES para partir a la marcha juntas.

Decenas de estudiantes del colectivo “Pan y Rosas” salieron de las instalaciones de la FES alrededor de las 14:30 horas con dirección al metro Cuatro Caminos, donde se darían encuentro con otros grupos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) para dirigirse a la mega marcha.

Las estudiantes realizaron un tendedero, donde denunciaron el acoso por parte de profesores y compañeros del plantel Foto: Leticia Ríos

“Es la primera vez que participo, lo hago porque no quiero tener miedo cuando camino por la calle, quiero sentirme segura, donde esté”, Xitlali, de octavo semestre de la carrera de Matemáticas Aplicadas y Computación (MAC).

Acompañadas incluso por alumnas de escuelas privadas de la zona, las jóvenes abordaron unidades de transporte público que sale de la entrada principal de la FES Acatlán para llegar al CETRAM del Metro Toreo.

Adriana y Giovanna estudiantes de las carreras de derecho y psicología de la Universidad privada Humanitas, ubicada en Atizapán de Zaragoza señalaron que se unieron al contingente de la FES porque no quieren ser víctimas del machismo y de la violencia de género.

Previamente, al interior de la FES Acatlán, las estudiantes realizaron un tendedero, donde denunciaron el acoso por parte de profesores y compañeros del plantel.

Camila González, alumna del CCH marcha porque quiere vestirse como le gusta y se siente cómoda, sin correr el riesgo de ser atacada o acosada; en su caso no ha sufrido violencia, pero sí conoce a mujeres cercanas que han sido víctimas. “A la mamá de mi amiga la encontraron mutilada, eso debe parar”.

Otros contingentes de mujeres de los municipios mexiquenses de la Zona metropolitana, salieron de puntos como la Zona Esmeralda en Atizapán de Zaragoza.

En Cuautitlán Izcalli, desde temprano se reunieron en la explanada La Mexicana para partir juntas a la CDMX, y no marchar solas.

Otro colectivo de Naucalpan difundió en redes sociales una convocatoria donde invita a las mujeres de la región a manifestarse en las Torres de Satélite, por la tarde de este martes 8 de marzo.

Tamaulipas

Con un abrazo de hermandad entre mujeres de los Dos Laredos se conmemoró el “Día Internacional de la Mujer”, para reconocer e impulsar los derechos y logros que se han alcanzado en estos años, informó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas, junto a Deanna Kim, Cónsul General de los Estados Unidos en Nuevo Laredo.

Las funcionarias encabezaron una caminata desde la plaza Juárez hacia el Puente Internacional Uno, ahí intercambiaron rosas como símbolo de la amistad y solidaridad existente entre féminas de ambos países.

La caminata binacional, forma parte de una serie de actividades para conmemorar este importante día Foto: Especial

“Es un día para hacer conciencia sobre la igualdad de género, que debemos respetar las ideas y el trabajo que cada una realizamos desde donde estemos, así como continuar luchando para que sigan respetando nuestros derechos”, enfatizó la edil municipal de Tamaulipas.

Indicó que en el gobierno municipal se realizan acciones para el bienestar de las neolaredenses, y seguirán impulsando programas para que las mujeres ganen más espacios donde puedan desarrollar sus habilidades.

La caminata binacional, forma parte de una serie de actividades para conmemorar este importante día como conferencias virtuales, videoconferencias, Mercadita “La Red 2023”, entrega de reconocimientos, entre otros.

Hidalgo

Alrededor de tres mil 500 mujeres de diferentes edades, llenaron calles y avenidas del centro de Toluca para protestar, en el Día Internacional de la Mujer, contra la violencia de la que muchas de ellas son objeto.

En esta ocasión se hizo notar la presencia de niñas acompañadas por sus mamás, quienes, con pancartas rechazaban todo tipo de violencia hacia su género.

En el trayecto realizado se dejaron ver mujeres en compañía de sus mascotas que caminaban entre la multitud Foto: Arturo Callejo

Fueron al menos seis grupos feministas los concentrados en distintos puntos de la capital mexiquense para llegar hasta palacio de gobierno y caminar sobre la avenida Sebastián Lerdo de Tejada, dejando a su paso destrozos en vallas metálicas que sostenían elementos de la Secretaría de Seguridad del Estado de México.

Sus gritos de exigir justicia se escucharon en parte de la avenida Benito Juárez e Independencia para encontrarse con el Congreso estatal, donde también alzaron la voz por las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio.

En el trayecto realizado se dejaron ver mujeres en compañía de sus mascotas que caminaban entre la multitud que fue mucho mayor con pasadas marchas de protesta este 08 de marzo.

Las autoridades reportaron saldo blanco al final del evento multitudinario.

Chihuahua

Partiendo del monumento a Francisco Villa y como punto final Palacio de Gobierno las mujeres chihuahuenses marcharon para conmemora el llamado 8M, Día Internacional de la Mujer, en donde con consignas, exigieron se respeten sus derechos. Este contingente anunció el crear un amparo colectivo para exigir servicios de aborto.

Con pancartas y pintas denunciaron a agresores sexuales Foto: Federico Guevara

Las mujeres gritaron consignas a favor de una vida libre de violencia física y sexual, además de exigir la despenalización del aborto, y con pancartas y pintas denunciaron a agresores sexuales.

San Luis Potosí

El colofon de la marcha por el #8M en la capital de San Luis Potosí se tornó violento luego que cientos de manifestantes causaeon destrozos en edificios del Centro Histórico, como el edificio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) y el Palacio de Gobierno estatal, dónde hubo hasta explosiones.

Luego de partir del jardín del Barrio de Tlaxcala, el contingente de cerca de 15 mil personas tuvo su primera parada en el edificio de la Fiscalía General del Estado, previamente blindado, donde uno de los clamores a las autoridades por parte de las madres y familiares de víctimas de feminicidio y desaparición fue: "¡Si no puedes vete a la chingada!".

Esperanza Luccioto y otras madres y familiares de víctimas de feminicidio pasaron lista de las desaparecidas; luego una a una rindió testimonios del drama en las familias víctimas de feminicidio y desaparición, como el caso de Chuyita que fue asesinada en Villa de Arista y su familia pidieron al presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Fiscalía General de la República que atraigan el caso pues ya no confían en las autoridades locales.

Al filo de las 17:30 horas el contingente reanudó la caminata hasta la alameda "Juan Sarabia", doblaron en Agustín de Iturbide, cruzar la plazoleta Del Carmen e ingresar al Centro Histórico con gritos como "¡Alerta, Alerta, no sea indiferente, ¡se matan las mujeres en la cara de la gente!" Mientras decenas de personas salían a los balcones de los edificios históricos con banderas moradas y verdes en apoyo a la manifestación.

Al arribar a la Plaza De Los Fundadores, al grito de "¡Fuimos Todas!" y "¡El Estado opresor es un macho violador!" Foto: Pepe Alemán

Doblaron en Ignacio Aldama y al pasar por el exclusivo club "La Lonja" de un balcón se asomaron miembros del grupo político "Los Macabeos" como Fabián Espinoza Día de León y el diputado local del PRI, Alejandro "Caco" Leal Tovías, así como el locutor de radio y encargado de Relaciones Públicas del Ayuntamiento de la capital Gustavo Robledo "El Gallo".

El edificio de la Secretaría de Desarrollo Social y Regional fue pintado y apedreado luego que algunas personas se atrevieron a asomarse por las ventanas.

Al arribar a la Plaza De Los Fundadores, al grito de "¡Fuimos Todas!" y "¡El Estado opresor es un macho violador!" cubiertas por las mantas un grupo de activistas realizaron pintas en el edificio central de la UASLP y le intentaron prender fuego a la puerta de madera, pero al apilar palos y cartulinas un spray explotó haciendo replegar a las intervencionistas, donde había incluso niñas, mientras desde el interior del recinto universitario vertieron humo y polvo de extintores lo que terminó de disolver al grupo.

La última parada fue la Plaza de Armas, donde las radicales derrumbaron la valla metálica que circunda el Palacio de Gobierno al que grafitearon, quebraron vidrios de ventanas y abrieron una de las puertas desde donde también las repelieron con polvo de extintores, lo que ocasionó una lluvia de objetos hacia el interior del edificio histórico. Algunas ingresaron y sacaron expedientes y papelería diversa a la que le prendieron fuego.

Frente al Congreso del Estado instalaron tendederos don fotografías y nombres de agresores, así como también en la valla metálica que intentaba cubrir el edificio Legislativo.

Finalmente mientras la mayoría de manifestantes se retiraba, un grupo numeroso se apostó alrededor del memorial a las víctimas de feminicidio donde montaron una manifestación del silencio con puño levantado para terminarla con el grito de "¡Justicia!"

Colima

Más de 2 mil mujeres, encabezadas por los familiares de personas desaparecidas marcharon en la capital de Colima, para exigir justicia para las mujeres asesinadas, así como para las personas desaparecidas y castigos ejemplares para los feminicidas.

En la manifestación participaron mujeres de todas las edades, estudiantes, integrantes de colectivos, funcionarias y ciudadanas que quisieron sumarse para pedir por los derechos de las mujeres.

También en los municipios de Tecomán y Armería se llevaron a cabo marchas Foto: Especial

Recordaron que el año pasado fueron asesinadas más de 100 mujeres, un promedio de 8 por mes, sin embargo, en lo que va del año ya son más de 20 homicidios.

También en los municipios de Tecomán y Armería se llevaron a cabo marchas, todas transcurrieron de manera pacífica.

Tampico

En este 8M un aproximado de dos mil mujeres de todas las edades protestaron en el pórtico del Palacio Municipal de la ciudad de Tampico; exigen justicia para las víctimas de abuso sexual, violación, asesinatos y desapariciones.

Al grito de "¡vivas se las llevaron, vivas las queremos!", las manifestantes exigen a las autoridades de los tres niveles de gobierno ponerse a trabajar en favor de los derechos de las mujeres y las niñas.

En el movimiento recordaron el caso de Lidia Gabriela, una tampiqueña que murió el pasado 1 de noviembre del 2022 al arrojarse de un taxi por el miedo de ser secuestrada en la Ciudad de México.

Las jóvenes lanzaron gritos, cantaron, prendieron sus celulares y se agacharon para guardar silencio Foto: Especial

Las jóvenes lanzaron gritos, cantaron, prendieron sus celulares y se agacharon para guardar silencio.

En el evento destacó que apenas una niña de escasos 10 años denunció públicamente ser víctima de abuso en su hogar, y alzó la voz para dar a conocer que nadie le quiere creer lo que ha sufrido.

Además de colocaron tendederos de denuncias y letreros anónimos para dar a conocer casos de violencia contra mujeres.

En la movilización que inició desde la avenida Hidalgo, pasando por la Fiscalía General de Justicia del Estado en Tampico, también se pidió seguir luchando por la Ley Vicaria.

Morelos

Con martillazos rompieron los vidrios y aventaron gas lagrimogeno al Palacio de Gobierno, ubicado en Cuernavaca.

El llamado "bloque negro" hizo destrozos en la marcha del 8M en Cuernavaca, además impidieron a mujeres periodistas documentar los hechos. Obstruyerón con cartulinas y colocaron sus manos en los equipos celulares para evitar la toma de imágenes y grabación de videos.

En la sede del Poder Ejecutivo tampoco hubo mujeres policías para dispersar a las manifestantes y resguardar el lugar.

También las feministas radicales realizaron pintas en Consejo de la Judicatura, ubicado en la calle Álvaro Obregón, el cual estaba protegido con de vallas de madera.

En la marcha 8M participaron cientos de feministas. Comenzaron la caminata de la Glorieta Tlaltenango rumbo al zócalo capitalino.

Al grito de “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, avanzó el contingente

Las familias de mujeres víctimas de feminicidio encabezaron los contingentes del 8M.

Al grito de “Señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente”, avanzó el contingente rumbo al zócalo de la ciudad.

Sinaloa

Mujeres rastreadoras de Sinaloa, feministas y activistas se unieron para marchar en exigencia de un alto a la violencia y que se detenga la desaparición forzada de personas que ha fracturado miles de hogares en el estado.

Datos del Centro Nacional de Identificación Humana, indican que, de 2006 a la fecha, hay más de cinco mil personas desaparecidas en Sinaloa, sin embargo, colectivos de búsqueda tienen otros datos y advierten que la cifra negra podría ser mucho mayor e incluso triplicar el dato oficial.

Mujeres rastreadoras de Sinaloa, feministas y activistas se unieron para marchar Foto: Especial

En lo que respecta a violencia contra las mujeres, en Sinaloa se han cometido 5 mil 105 delitos de este tipo, según datos de la Fiscalía General del Estado. Ante ello el grito de las consignas: “¿Dónde están? ¿Dónde están? Nuestros hijos ¿dónde están? Así como: “Va a caer, va a caer, el patriarcado va a caer”.

Datos del Centro Nacional de Identificación Humana, indican que, de 2006 a la fecha, hay más de cinco mil personas desaparecidas en Sinaloa Foto: Especial

La movilización partió desde la Lomita, donde se concentraron las manifestantes y avanzaron sobre la avenida Álvaro Obregón hasta llegar a la Catedral de Culiacán, donde desarrollaron un programa cultural y artístico que incluyó tendederos del acoso y exposiciones feministas.

Tabasco

Los colectivos feministas organizaron dos marchas en la ciudad de Villahermosa, Tabasco, no obstante, en el desarrollo de las manifestaciones hubo conatos de violencia. La primer protesta inició en el Parque Manuel Mestre y fue organizada por diversos colectivos que realizaron una marcha completamente separatista y enfocada en contra del machismo.

Durante la marcha, las manifestantes realizaron diversas pintas y atacaron la fachada del Instituto Juárez Foto: Especial

La protesta avanzó hasta la plaza de armas de la capital tabasqueña, sin embargo, durante la marcha, las manifestantes realizaron diversas pintas y atacaron la fachada del Instituto Juárez ubicado en la avenida 27 de febrero, no obstante, la protesta concluyó frente al Palacio de Gobierno.

La segunda protesta inició en el Parque de la Estrella en la ciudad de Villahermosa y fue organizada por diversas asociaciones que buscaron promover la inclusión social, por lo cual, el contingente fue encabezado por un grupo de mujeres transexuales. La manifestación avanzó pacíficamente hasta la plaza de armas de Villahermosa y concluyó sin mayores complicaciones.

Nayarit

Colectivas feministas, mujeres, mujeres agraviadas de delitos y violencias, marchan en Nayarit como parte de las actividades para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, insistiendo en la vida libre de violencia, respeto a sus derechos laborales y reproductivos.

La activista Guadalupe Cortés, una de las coordinadoras de las acciones de este día, expuso que este año una de las principales consignas es el respeto a los derechos de mujeres trabajadoras.

"Las condiciones que se han creado nuevamente en el estado, dan pie a que volvamos a poner a las mujeres en el espacio laboral, no solamente porque hemos visto un incremento en el acoso y espacios inseguros para las mujeres en los lugares donde laboran, sino también porque ya habido un detrimento de los derechos que habían sido ganados afectando principalmente a las mujeres trabajadoras".

Con pancartas en mano, con consignas como ¡Gritamos por las que no pueden!, ¡No quiero ser valiente, quiero ser libre!, ¡Algo va mal si odian más a las feministas que a los violadores!, caminaron desde el monumento a la Hermana Agua hasta la Plaza de armas de Tepic haciendo paradas en la sede del gobierno estatal y la del Legislativo.

En esta ocasión, mujeres asociadas a sindicatos de trabajadores, jubiladas y periodistas se unieron a los contingentes para exigir justicia, equidad, y alto a la represión en espacios laborales.

Con pancartas en mano, con consignas como ¡Gritamos por las que no pueden! Foto: Especial

En particular, la sindicalizadas exigieron que las leyes laborales en el estado no laceren sus derechos ganados, esto ante modificaciones legislativas planeadas para los próximos días, entre lo que se prevé retirar el fondo de ahorro para jubilados y pensionados.

Este martes pasado dentro de las actividades también se realizó e inauguró un memorial por las mujeres desaparecidas y víctimas de feminicidio, así como asesinadas por otras causas sin recibir justicia.

Esta actividad se emprendió en una de la valla metálica que circunda la catedral de Tepic, en la que se realizan obras de restauración por afectaciones tras el sismo del año pasado, donde colocaron fotografías, ilustraciones, flores, y otras intervenciones artísticas visuales para recordar a las mujeres agraviadas por la violencia machista y el sistema patriarcal.

Además de estas acciones también llevan a cabo gestiones legislativas para que en Nayarit se pueda despenalizar el derecho a decidir y la suspensión legal del embarazo; así como a ofrecer servicios públicos médicos de calidad en cuanto a salud y derechos reproductivos y sexuales de las mujeres, sin criminalizar su acceso.

Michoacán

Cerca de 10 mil mujeres marcharon este miércoles en Morelia, para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, protesta en la que realizaron diversos destrozos en inmuebles del Centro Histórico.

A las 6:00 de la tarde, el contingente convocado por el Frente Violeta partió de la Plaza Jardín Morelos hacia el Palacio de Gobierno.

A su paso por la Avenida Madero, las manifestantes detuvieron la marcha a la altura de la fuente de Las Tarascas, donde guardaron silencio por las víctimas de la violencia de género y pasaron lista a algunas mujeres asesinadas y las 895 desaparecidas en el estado de Michoacán.

Posteriormente, continuaron el recorrido en el que el bloque negro de mujeres con rostros cubiertos comenzó a hacer destrozos en comercios, instituciones bancarias, edificios públicos, facultades de la Universidad Michoacana y el Congreso del Estado.

Al circular por el Templo de las Monjas, un grupo de personas Provida, resguardaron el edificio religioso para evitar que fuera vandalizado por las manifestantes.

La marcha arribó a Palacio de Gobierno minutos antes de las 8 de la noche, donde nuevamente dañaron las ventanas, puertas y fachada principal.

Chihuahua

Un grupo de mujeres que participaron esta tarde en la marcha del 8 de marzo por las calles de Chihuahua capital ocasionaron múltiples destrozos en edificios públicos.

Las afectaciones incluyeron pintas, quiebra de vidrios, puertas y ventanas de espacios públicos como el Palacio de Gobierno, el edificio de Rectoría, el Palacio Municipal y la Torre Legislativa. A estos se sumaron daños en las diversas estaciones de la ruta troncal del Vivebus así como edificios de empresas privadas.

El contingente convocado por colectivos feministas como Marea Verde, Las ochas de marzo, Movimiento Malinche, entre otros, inició el recorrido en la estatua de Pancho Villa ubicada en la avenida Pascual Orozco, para posteriormente dirigirse por la avenida Universidad hacia el centro histórico.

Las afectaciones incluyeron pintas, quiebra de vidrios, puertas y ventanas de espacios públicos como el Palacio de Gobierno Foto: Especial

En esta ocasión la actividad destructiva de algunas de las participantes se recrudeció ya que aumentaron el nivel de agresividad y daño hacia los diversos inmuebles.

En la primera etapa de la marcha, las cosas transcurrieron de forma pacífica, sin embargo, al acercarse a Palacio de Gobierno “la cosa se puso densa”, indicaron mujeres que se encontraban en el lugar, ya que algunas de las participantes empezaron a romper vidrios y ocasionar diversos daños.

Los grupos con el rostro cubierto que se infiltraron en el contingente, continuaron rompiendo cristales en locales diversos a su paso, pintaron con aerosol mensajes de protesta sobre muros, puertas y ventanas. Poco antes de las 18:00 horas, el grupo se dispersó para participar en un mitin en la Plaza Mayor.

Cancún

Más de 4 mil personas participaron en Cancún de la marcha del 8 de marzo. Las colectivas recordaron que Quintana Roo se sitúa en el sexto lugar nacional en trata de personas, y que el año pasado hubo 36 mil 182 casos de mujeres víctimas de violencia, de los cuales 6 de cada 10 ocurrieron en Cancún.

Quintana Roo se sitúa en el sexto lugar nacional en trata de personas Foto: Especial

Querétaro

La marcha inició hacia el tanque, subiendo hacia avenida Zaragoza para después llegar a la avenida Corregidora en dirección a plaza constitución donde concluyeron su manifestación.

La marcha de este año se realizó bajo el lema "8M: La causa, no el escándalo", en donde las mujeres exigieron un alto a la violencia de género y la igualdad de género en el país. La concentración de mujeres inició a las 4 de la tarde y contó con la participación de diversos colectivos y organizaciones.

La Secretaría de Gobierno, Guadalupe Murguía, señaló que se colocaron vallas principalmente en iglesias para evitar daños y se realizó un acompañamiento con concertadores plenamente identificados para evitar infiltraciones y garantizar la seguridad de las manifestantes.

La marcha de este año se realizó bajo el lema "8M: La causa, no el escándalo" Foto: Rodrigo Mérida

Es importante mencionar que, en días previos, colectivos feministas realizaron diversas actividades en el marco del Día Internacional de la Mujer, como murales, conferencias y talleres. Además, la ciudad se unió al paro nacional de mujeres, en donde se buscó visibilizar la importancia de las mujeres en el ámbito laboral y social.

Cabe destacar que las manifestaciones de mujeres en Querétaro han sido fundamentales para lograr avances en la lucha por la igualdad de género, como la implementación de la Alerta de Género en diversos municipios del estado y la creación de la Fiscalía Especializada en Feminicidios.

Baja California Sur

En Baja California Sur, la Asamblea Feminista del Estado, organizó las marchas conmemorativas al Dia Internacional de la Mujer en los municipios de Loreto, Comondu, Los Cabos y en la capital del Estado, La Paz.

La mayoría de las marchas iniciaron desde las 5 de la tarde hora local, todas encabezadas por los colectivos de mujeres con personas desaparecidas.

En la capital del estado, el Centro de Justicia Penal fue el punto donde culminó la marcha en la cual se encontraban familiares de Ana Luisa, una de las tantas desaparecidas que fueron nombradas el día de hoy.

Ahí, en la explanada la hermana de Ana Luisa expreso su sentir sobre la situación que aún vive su familia.

“Ya son 26 meses y ya es momento de que entreguen algún resultado, Yo sé que esto puede ser pesado para la sociedad, pero es más pesado para mi madre, para mi familia el saber que mi hermana ya no esta y este monto va a pasar, pero a 26 meses, mi madre sigue llorando por mi hermana, esta es una pequeña molestia de unas horas”.

Donde culminó la marcha en la cual se encontraban familiares de Ana Luisa, una de las tantas desaparecidas que fueron nombradas el día de hoy Foto: Especial

Minutos después los ánimos en la explanada del Centro de Justicia, subieron de tono, al grado de incrementar las pintas en las paredes de la dependencia, ventanas y puertas de vidrio forzadas y quebradas y prenderle fuego a la entrada principal.

Un contingente de unos 30 elementos de la policía estatal que custodiaban el inmueble, salió protegido con cascos y escudos a disuadir a los manifestantes quienes aún continuaban a las afueras de la dependencia.

Hasta el término de la manifestación no se reportaron lesionados o heridos, solo los daños materiales al edificio. En los demás municipios no se reportaron mayores incidentes.

Tijuana

"Ni Una Más", "Si tocan a una respondemos todas", fueron algunas de las consignas de miles de feministas que marcharon este miércoles 8 de marzo en la ciudad de Tijuana.

A las 14:00 horas se concentraron en el monumento México conocido como la glorieta "Las Tijeras" en la Zona Río y realizaron un tendedero de denuncias, colocaron fotografías y cartulinas en paredes, así como pintas en las vialidades.

Niños, mascotas y mujeres se unieron a los contingentes de doce colectivas feministas para marchar hacia una ruta que no estaba programada y que denominaron "la ruta secreta" con el fin de sorprender a las corporaciones de seguridad quienes habían acordonado la ruta que se anunció hace unos días.

A las 14:00 horas se concentraron en el monumento México conocido como la glorieta "Las Tijeras" en la Zona Río Foto: Especial

Durante la marcha prendieron fuego dentro las estaciones del SITT y quebraron ventanales que provocaron la movilización inmediata del cuerpo de Bomberos y personal del Ayuntamiento.

Además, dejaron pintas en decenas de vehículos que estaban estacionados a las afueras de la Secretaría de Educación y del Palacio Municipal.

El contingente recorrió el boulevard Independencia hacia el monumento Cuauhtémoc, posteriormente regresaron al monumento México, alrededor de las 18:30 horas finalizaron la marcha en "Las Tijeras" y tomaron el micrófono para hacer denuncias y cantos.

Las colectivas feministas aseguraron que, en comparación a otros años, este 2023 hubo más participación y para destacar el logro entonaron "Juntas Somos Más Fuertes".

Sonora

Miles de mujeres se juntaron en Sonora este miércoles para marchar en conmemoración del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, donde la exigencia general fue un alto a la violencia y feminicidios que siguen ocurriendo en la entidad. La concentración en Hermosillo comenzó alrededor de las 4:30 (tiempo local) en el museo de la Universidad de Sonora, donde en tan solo una hora ya se contabilizaban más de dos mil mujeres apoyando la marcha.

En punto de las 5:30 comenzaron a avanzar por el bulevar Luis Encinas, todas portando pancartas con el escrito de ‘’yo quiero vivir, no sobrevivir’’, ‘’inicia la revolución de las mujeres’’ y ‘’que no falte ninguna’’, entre otras. Posteriormente avanzaron hacia el centro de la ciudad por la calle Matamoros, para luego dar vuelta en la avenida Aquiles Serdán, para terminar en el Bulevar Luis Encinas y llegar a la explanada frente al Congreso del Estado y el Poder Judicial de Sonora.

En la Plaza Bicentenario se instaló un "Mercadito Feminista", donde las mujeres emprendedoras pudieron mostrar sus productos Foto: Especial

Conforme avanzaba más y más mujeres, vestidas de colores violeta, rosa, verde y blanco, se fueron sumando, había de todas las edades, desde niñas acompañadas de sus madres, adolescentes, jóvenes y hasta adultas mayores. Todas bajo el mismo grito de “nos pasó a todas”.

Para las 6:30, el contingente ya había llegado a las escalinatas del recinto legislativo, donde se identificó propagada con el escrito: ‘’Contaremos con una Comisión de Seguridad para cuidar y proteger a todas’’, firmado por la Colectiva Rayos Violeta. Ahí mismo se realizaron presentaciones artísticas y culturales, performance, y un mitin con un grito de exigencia de un alto a la violencia, acoso, feminicidios y desapariciones.

Algunas realizaron pintas en paredes y pisos, se llegó a romper parte de la cortina metálica del Poder judicial y se prendió una fogata donde las mujeres escribían en una hoja alguna situación de acoso sufrida y luego la quemaban. Para alrededor de las 8:00 de la noche las manifestantes comenzaron a dispersarse, mientras que aun lado de la Plaza Bicentenario se instaló un ‘Mercadito Feminista’, donde las mujeres emprendedoras pudieron mostrar sus productos.

También se registraron marchas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado Foto: Especial

También se registraron marchas en los municipios de Guaymas, Cajeme, Nogales y San Luis Río Colorado, impulsados por agrupaciones como Madres Buscadoras de Sonora, Colectiva Rayos Violenta, Redefine Sonora, Feministas del Desierto Pan y Rosa Sonora, entre otras.

Chilpancingo

Cerca de mil 500 mujeres, entre niñas, adolescentes y mayores de edad, marcharon este miércoles en Chilpancingo, Guerrero, para exigir un alto al acoso sexual en las escuelas, a los matrimonios forzados de menores, a la violencia feminicida y justicia para todas las mujeres que han sido asesinadas en la entidad, esto en el marco del Día Internacional de la Mujer

La movilización, en la que participaron feministas, defensoras de derechos humanos y víctimas de violencia, inició alrededor de las 4:30 de la tarde en la Alameda Francisco Granados Maldonado y concluyó a las 8 de la noche en la Plaza Cívica Primer Congreso de Anáhuac, en el Centro de la capital, donde realizaron un mitin.

Durante la marcha, algunas activistas pintaron consignas en la fachada de una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), en la que recientemente denunciaron casos de acoso sexual de estudiantes y docentes en contra de alumnas; de igual forma hicieron pintas en el ayuntamiento de Chilpancingo, en las instalaciones del Ministerio Público y algunas esculturas del zócalo.

Durante el mitin, las feministas dieron lectura a un pronunciamiento dirigido a los tres poderes del estado, con el que manifestaron que Guerrero tiene una deuda histórica con las mujeres y niñas de la entidad y exigieron la implementación de políticas públicas para proteger de manera plena sus derechos.

Algunas activistas pintaron consignas en la fachada de una preparatoria de la Universidad Autónoma de Guerrero Foto: Especial

“Denunciamos la prevalencia de la violencia feminicida que coloca al estado de Guerrero entre los tres primeros lugares más violentos para las mujeres y niñas, y puntualizamos la necesidad urgente de impulsar acciones estructurales para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia que lacera a las niñas, jóvenes y mujeres guerrerenses”, expuso una de las activistas.

También hicieron público el caso de la preparatoria 29 de la UAGro, ubicada en el municipio de Tixtla, donde presuntamente fueron colocadas cámaras de video en los baños de mujeres, razón por la cual alumnas de ese plantel, apoyadas por sus padres y madres, tomaron las instalaciones del mismo.

En la movilización participaron familiares de mujeres víctimas de feminicidio y de desaparición; así como un contingente de mujeres trans.

Chiapas

“La Fiscalía no hace nada, no sé qué hacer, mi hijita fue asesinada. Por qué nos tratan así, qué le hicieron a mi hija, qué pasó con ella. Pido justicia para todas, pido que el gobernador haga algo también que ayude a las mujeres, no que solo estén en su curul haciendo nada”, fueron las fuertes y emotivas palabras de Flor, madre de Paola Yazmín, asesinada en la escuela pública federal David Gómez en la capital de Chiapas.

Flor estuvo acompañada de sus hijas y de más madres y familias de víctimas de feminicidio que previo a la marcha conmemorativa del Día Internacional de la Mujer realizaron un mitin en la entrada de la Fiscalía General del Estado (FGE).

Colocaron pancartas con mensajes exigiendo justicia y un tendedero con fotografías de algunas mujeres asesinadas Foto: Especial

Estuvo la madre de Casandra, que relató cómo su hija fue levantada por un grupo armado durante un festejo familiar. Los hombres armados quitaron los teléfonos celulares a los invitados para no tener evidencia de quién se llevó a la joven.

Fueron más de 10 familias acudieron con pancartas y su voz; otras enviaron cartas que fueron leídas por activistas, mientras los uniformados resguardados al interior del edificio de la Fiscalía fotografiaban a las mujeres que no dejaron de repetir la palabra ‘justicia’.

También colocaron pancartas con mensajes exigiendo justicia y un tendedero pero con las fotografías de sólo algunas mujeres asesinadas por feminicidas. Pasadas las cinco de la tarde, el contingente que se congregó en la Fiscalía comenzó a organizarse para tomar las calles, mientras las organizadoras al micrófono dieron indicaciones sobre la seguridad y los primeros auxilios, además de advertir a hombres de medios de comunicación que se trataba de una marcha de mujeres.

El bloque negro realizó pintas con los nombres de violentadores, potenciales feminicidas y agresores sexuales Foto: Especial

Los mismo ocurrió al otro lado de la ciudad, al poniente, en el llamado Puente de Colores de donde salió otro grupo, menor en número. Las mujeres de ambos contingentes fueron avanzando antecedidas por las familias de víctimas de feminicidio y maternidades e infancias.

Aunque una de las marchas contó con la presencia del bloque negro, éste sólo realizó pintas con los nombres de violentadores, potenciales feminicidas y agresores sexuales en los muros de espacios públicos como la Calzada de las Etnias.

La marcha que salió del Puente de Colores llegó al centro de Tuxtla, para protestar en el Congreso del Estado. El contingente mayor que salió de la Fiscalía, se hacía más grande y quienes no pudieron participar desde las puertas, en sillas de ruedas, incluso mujeres de la tercera edad, gritaron consignas, cantaron ‘Sin miedo’ de Vivir Quintana o sostuvieron pancartas de apoyo.

Al llegar al Palacio de Gobierno, adornado con una manta y luces de color morado, más mujeres, sobre todo jóvenes, denunciaron violencia sexual y gritaron el nombre de sus agresores. La cantante Abril Tavita, cantó Sin miedo, coreado por la plaza central abarrotada de mujeres sedientas de justicia.

Al final colocaron todas las pancartas en la entrada del edificio gubernamental y pintaron los escudos laterales. En el piso escribieron los nombres de los hombres que, a pesar de ser violentos, caminan libres por esta ciudad.

Guanajuato

En al menos 12 municipios de Guanajuato, miles de personas salieron a conmemorar el Día Internacional de la Mujer. En León, un grupo incendio la puerta del palacio municipal y en Irapuato 4 personas fueron detenidas por disturbios. Con el puño en alto y paliacates morados y verdes, mujeres de todas las edades, desde niñas, jóvenes y adultas aprovecharon la fecha para exigir el respeto a sus derechos y un alto a la violencia contra ellas.

Se registraron movilizaciones, en su mayoría pacificas, en los municipios: Cortazar, San Miguel de Allende, Comonfort, Celaya, Salamanca, Irapuato, León, Silao, Apaseo el Grande, Apaseo el Alto, Juventino Rosas y Guanajuato capital.

Mujeres de todas las edades exigieron el respeto a sus derechos y un alto a la violencia contra ellas Foto: Especial

Contingentes con mascotas, en bicicletas, en motocicletas, a pie, con batucada y con todo tipo de mensajes escritos en mantas y cartulinas, las mujeres guanajuatenses se hicieron presentes en grupos desde 150 personas en municipios como Cortazar o Apaseo, hasta las 7 mil de Celaya o las 15 mil de León.

En tanto los operativos de seguridad establecidos por parte de las alcaldías variaron; algunos en el acompañamiento vial y de seguridad y otros como Irapuato en donde cercaron el palacio municipal con vallas metálicas y con 65 policías que rodeaban el inmueble.

Entre los carteles se leían frases como "Marchamos por Lupita", "Mujer hermana si te pega no te ama", "No olvidamos sus nombres, exigimos justicia", "Por ellas estamos aquí", "Hoy no están todas nuestras voces, porque desde la tumba no se grita" y "Hoy alzo la voz para que mañana no falte ninguna".

Con los ánimos desbordados, se registraron varios incidentes en el municipio de Irapuato, en donde nuevamente (el pasado 1 de mayo también hubo disturbios y enfrentamiento con la policía) hubo dos mujeres y dos hombres detenidos.

Pese a la valla protectora, algunas de las participantes lanzaron objetos a las policías y quemaron un muñeco masculino; para luego intentar trepar las estructuras metálicas.

En tanto, en León, ya al final de la concentración, pocos minutos antes de las nueve de la noche, cuando estaba por finalizar el evento en la Plaza Principal, varias mujeres comenzaron a grafitear la fachada de la alcaldía.

Acto seguido, golpearon los ventanales y quebraron los vidrios. Pará finalizar rociaron con combustible las puertas y ventanas y prendieron fuego. No hay reporte de personas detenidas.



Con información de Mayeli Mariscal, Leticia Ríos, Carlos Juárez, Arturo Callejo, Federico Guevara, Pepe Aleman, Martha de la Torre, Guadalupe Flores, Manuel Aceves, Armando de la Rosa, Karina Cancino, Charbel Lucio, Fernanda Duque, German Medrano, Ana Laura Wong, Jesús Moreno Valenzuela, Carlos Navarrete,Jeny Pascacio,Gabriela Montejano Navarro.

