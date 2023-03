VIDEO | Alerta en Santa Martha Acatitla: reportan un incendio en un dormitorio en el penal

Durante esta madrugada se registró un incendio en el penal de Santa Martha Acatitla ubicado en la alcaldía Iztapalapa, fue gracias a una columna de humo como se pudo alertar a los servicios de emergencia, quienes se trasladaron al lugar para atender oportunamente el incendio antes de que éste se propagara y ocasionara mayores daños.

De acuerdo con los primeros reportes, al penal femenil llegaron elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México para sofocar el incendio registrado en el área de los dormitorios, pero algunas versiones refieren que éste fue controlado por los custodios en cuestión de minutos sin embargo, se desconoce el motivo de lo que pudo haber ocasionado el humo, pero tras el incidente no se reportaron personas lesionadas.

No obstante, cabe destacar que al exterior hubo una movilización de elementos policiacos, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, de Tránsito y personal de traslado de internos, pero finalmente, el humo logró ser disipados aproximadamente a las 04:00 horas y no pasó a mayores, pues no puso en riesgo ninguna vida ni causó otro tipo de daños.

Se incendia el Panteón Jardín Guadalupano

Fue la noche del lunes 06 de marzo cuando se registró un incendio proveniente del Jardín Guadalupano, ubicado atrás de Plaza Aragón en el municipio de Ecatepec, en el Estado de México. Habitantes de la zona notaron un fuerte olor a quemado y bastante humo, por lo que algunos de ellos compartieron las imágenes a través de redes sociales en donde se pueden ver las llamas salir del camposanto.

De acuerdo con las primeras versiones, las llamas eran presuntamente de pasto y basura del mismo panteón y testigos aseguraron que los servicios de emergencia tardaron en llegar, lo cual causó bastante preocupación ante la inminente contaminación en el ambiente que estaba provocando el humor que salía del lugar.

Aproximadamente a las 22:22 horas, el Jardín Guadalupano, publicó el siguiente mensaje a través de Facebook: "Jardín Guadalupano informa que el incendio que tuvo origen hoy dentro de las instalaciones, en la parte posterior del cementerio ya fue controlado. Asimismo informamos que no hay ninguna persona lesionada, ya que fue sólo pasto seco el que se quemó. Agradecemos al cuerpo de bomberos su participación."

El incendio fue atendido oportunamente. | FOTO: FB Jardín Guadalupano

