Isabel Miranda pide a la Fiscalía reactivar la investigación contra José Luis Moyá, no es la única víctima de él

Isabel Miranda de Wallace, directora de Alto al secuestro, habló sobre José Luis Moyá Moyá que, desde hace varios años, se ha dedicado a extorsionar a diferentes políticos, empresarios y activistas como ella. En entrevista con Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento para El Heraldo Radio, recordó que "él se acercó cuando sucedió lo del secuestro de mi hijo, porque supuestamente quería darme ayuda".

Explicó que era vecino de su hijo y que después de unos días de conocerla le pidió que dejara a su pareja que trabajara con ella, algo que no aceptó Isabel Miranda. "Me pidió que metiera a trabajar a su pareja a mi oficina y me negué, porque el momento que vivía no me permitía tener a extraños en mi círculo cercano", aseguró.

Después de eso, acusó que Moyá Moyá le exigió 250 mil dólares, es decir, unos 4 millones de pesos, para no perjudicar el caso que estaban investigando sobre el hijo de la activista. "Me amenazó con que conocía a muchos políticos y podía hacerme daño y también con que tenía amigos en la PGR y que entorpecería la investigación", acusó.

Isabel Miranda sufrió un intento de extorsión por parte de José Luis Moyá Moyá

FOTO: Archivo

Espera que no archiven su denuncia contra Moyá Moyá

Isabel Miranda informó que ella no ha sido la única que ha sufrido un intento de extorsión por parte de José Luis Moyá Moyá. Dijo que también le sucedió a personas como el desaparecido Carlos Abascal o con el exfuncionario de la Ciudad de México, Joel Ortega, además de otros funcionarios de la capital.

Recordó que en el año 2015, Moyá Moyá quiso ser consejero del IFAI y que ahí reconoció que sus ingresos llegaban a través de otros funcionarios. "Ese día declaró cínicamente -le voy a ser honesto, hay funcionarios que me pagan, con nombres falsos, por boicotear a las empresas que son su competencia-, reconociendo su modus operandi".

Isabel Miranda acusó que cuando se dieron esos acontecimientos acudió a la Fiscalía General de la República a presentar una denuncia. "Llevé a mi hermano como testigo, porque él estaba cuando me pidió los 250 mil dólares para que no entorpeciera el caso. Pero desafortunadamente la denuncia y el caso se quedaron ahí", lamentó.

Además pidió a la FGJ que retome el caso y que procedan conforme a derecho.

"Hago un llamado a la Fiscalía General de la República a que mi denuncia no sea archivada y que la revisen, para poder llevar a este hombre frente a un juez

Moyá Moyá intentó extorsionar a El Heraldo Media Group

FOTO: Archivo

El modus Operandi de Moyá Moyá

Durante varios años, José Luis Moyá Moyá se ha hecho pasar por asesor de diversos funcionarios públicos y así poder obtener información clasificada de las más altas esferas de la política del país. Así tuvo a la transparencia mexicana prácticamente a sus pies, porque acaparó los servicios del Instituto Federal de Acceso a la información para intentar conseguir datos que ayudaran a sus extorsiones. Hasta ahora ha realizado más de mil 100 solicitudes de información y ha interpuesto 700 recursos de revisión, desde la creación del IFAI en 2002.

Pese a que se hace llamar asesor en materia de transparencia, fue inhabilitado por un año en el 2001 y otro más en el 2007. Dentro de sus búsqueda de información se encuentra varios funcionarios como el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza y el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Además, en diferentes ocasiones ha utilizado nombres falsos para ejercer presión contra funcionarios y empresarios, con información obtenida mediante el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), a través de solicitudes de información. Las amenazas no sólo hablan de ejercer denuncias, sino también hacer presión mediática y jurídica.

Fue inhabilitado en 2001 y 2007

FOTO: Archivo

El intento de extorsión a El Heraldo Media Group

El autollamado “zar de las solicitudes de información”, contactó a directivos de El Heraldo Media Group, primero vía telefónica y después de manera presencial. La razón fue para exigirles un pago mensual, a cambio de no perjudicar al medio de comunicación o a las empresas relacionadas con el Grupo Andrade.

Moyá Moyá dijo contar con supuesta información recopilada a través de los órganos de transparencia que podría perjudicar de manera mediática a todas las empresas relacionadas con el grupo, entre ellas Integra Arrenda. El grupo no aceptó ninguna de las acusaciones ni la extorsión.

Al no aceptar entregarle pago alguno, Moyá Moyá presentó una denuncia ante la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos. Lógicamente, dicha denuncia concluyó con el no ejercicio de la acción penal.

Quiso entrar a la fuerza a El Heraldo de México

La tarde de este viernes 3 de marzo, José Luis Moyá Moyá buscó ingresar a la fuerza a las instalaciones de El Heraldo Media Group, con una actitud amenazante, intimidatoria y retadora en contra del personal y directivos. Esto, después de que vio que no se hizo caso al intento de extorsión que realizó.

Debido a que se le ha señalado como una persona peligrosa, se solicitó ante las autoridades, la prohibición de que José Luis Moyá Moyá se acerque o comunique con directivos y con el personal de El Heraldo Media Group, con el propósito de resguardar la seguridad y la integridad de los colaboradores. También se le pidió a las autoridades que se le prohíba realizar conductas de intimidación y molestia a los directivos y personal de la empresa.

SEGUIR LEYENDO:

El Heraldo de México irá hasta las últimas consecuencias contra José Luis Moyá por intento de extorsión

José Luis Moyá Moyá: el modus operandi del extorsionador que abusa de la transparencia mexicana para delinquir

Por extorsionador, José Luis Moyá coarta libertad de expresión