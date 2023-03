José Luis Moyá Moyá: el modus operandi del extorsionador que abusa de la transparencia mexicana para delinquir

José Luis Moyá Moyá es un vividor, así lo asegura Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, quien fue víctima de un intento de extorsión por parte del hombre que se hace llamar asesor en materia de transparencia

"Es un oportunista, es un extorsionador, que apenas ve algo mediático en lo cual pueda obtener algún lucro económico lo hace", asegura la activista.

Wallace interpuso una denuncia en contra de este hombre por el intento extorsión ante la entonces Procuraduría General de la República.

"Le dije me están tratando de extorsionar aporté las pruebas, porque incluso iba con mi hermano, y bueno desgraciadamente la PGR no actuó en contra de él, ahí la dejó dormida", denuncia la presidenta de la asociación.

Ha sido acusado ante al PGR. FOTO: Especial.

Moyá le exigió a la activista 250 mil dólares a cambio de no revelar que su hijo, Alberto Wallace, desaparecido en 2005, estaba vivo. El acoso que cometió en contra de ella ocasionó que incluso fuera citado ante la justicia.

"Cuando lo pusieron frente al juez dijo, no a mi no me consta nada, yo no sé nada, entonces se retractó de todo, pero antes ya habia sido utilizado por la madre de Brenda Quevedo Cruz, lo llevaron a Estados Unidos y declaró como testigo protegido, pero nunca pudo probar nada por eso nos dieron a Brenda en extradición a México".

José Luis Moyá Moyá se ha hecho pasar por asesor de diversos funcionarios públicos a lo largo de los años para poder obtener información clasificada en las más altas esferas de la política del país.

José Luis Moyá Moyá tuvo a la transparencia mexicana prácticamente a sus pies, pues nadie en México había acaparado los servicios del Instituto Federal de Acceso a la información como él. Hasta el momento, ha realizado más de mil 100 solicitudes de información. Esto equivale a 15 solicitudes de datos al mes; además ha interpuesto 700 recursos de revisión desde la creación del IFAI en 2002.

El hombre ha sido inhabilitado en dos ocasiones. FOTO: Especial.

En promedio, uno de cada 18 asuntos discutidos en el pleno del órgano de transparencia han sido promovidos por él. Quienes han sido afectados por sus intentos de extorsión y los que han recurrido a él para acabar con sus enemigos políticos lo acusan de ser un mercenario de la información.

"Es un delincuente, que no han metido a la cárcel de manera definitiva, ya estuvo en la cárcel en una ocasión y salió libre, pero es una persona impresentable", dijo Isabel Miranda de Wallace.

Pese a que se hace llamar asesor en materia de transparencia, ha sido inhabilitado por un año en 2001 y otro más en 2007. Dentro de sus búsqueda de información se encuentra también el director de Pemex, Octavio Romero Oropeza, y el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Sigue leyendo:

Heraldo Media Group presenta una nueva denuncia contra José Luis Moyá

El Heraldo de México confía en que las autoridades ejerzan acción penal contra José Luis Moyá por intento de extorsión