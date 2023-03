Claudia Sheinbaum pide una marcha pacífica del 8M en CDMX

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Pardo, hizo un llamado a las mujeres que participarán en la marcha del Día Internacional de la Mujer a protestar de manera pacífica este 8 de marzo.

“Como siempre llamar a una manifestación pacífica”, solicitó la mandataria capitalina.

Respecto a los operativos a implementarse durante la jornada de este miércoles, Sheinbaum Pardo destacó que el operativo de seguridad será muy similar al que se ha visto en otras marchas del 8M, el cual estará encabezado por el cuerpo femenil Atenea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana capitalina, así como el grupo de mujeres de la Secretaría de Gobierno, mismas que portarán un chaleco anaranjado.

“Hay un grupo de compañeras que las coordina Secretaría de Gobierno, que van con chalecos anaranjados, a veces llevan casco, que también ayudan a contener y a dialogar en algunos casos. Van a estar también ahí”, señaló.

“La participación de la mujer enriquece la democracia en México" Foto: Especial

Respecto a la evolución de los derechos de las mujeres en México, la mandataria aseguró que ya no es igual que hace seis años, ya que se han abierto muchos espacios para que las mujeres puedan obtener los mismos beneficios que los hombres, algo que ha repercutido positivamente en la democracia en el país.

Mujeres en la política

“La participación de la mujer enriquece la democracia en México. Suponer que la mujer no deba participar, o no pueda participar o no participe, debilita la democracia y la participación política”, dijo.

Además, señaló que el hecho de contar con más gobernadoras y mujeres en puestos de poder beneficia a las futuras generaciones, ya que ven un ejemplo tangible de lo que pueden llegar a ser.

“Si una niña no ve nunca a una mujer jefa de Gobierno, probablemente no tenga en su imaginario el que pueda ser una jefa de Gobierno; si una niña no ve la posibilidad de que una mujer pueda ser astronauta, a lo mejor en su imaginario jamás tendrá que puede ser astronauta. O si una niña no ve que hay matemáticas, a lo mejor pensará que las mujeres estamos solamente determinadas para ciertas profesiones o estudios. Entonces, el que haya participación de la mujer en los distintos oficios, profesiones y en la vida pública, abre el camino para más mujeres y enriquece la vida pública y privada”, aseguró.

Además, insistió en que las generaciones actuales tienen un compromiso con las futuras e invitó a las mujeres a seguir rompiendo brechas de género con el fin de crear un país más equitativo.

“A nosotras, nuestras madres, nuestras abuelas nos abrieron el camino; y nosotras tenemos la obligación de abrirle el camino a nuestras hijas y a nuestras nietas, en el sentido no solamente personal, sino en el sentido generacional”, destacó.

