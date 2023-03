AMLO exhibe a los funcionarios con mejores salarios que el suyo, algunos ganan más del doble

El presidente Andrés Manuel López Obrador expuso en su conferencia de prensa matutina una lista de ministros y otros funcionarios que tiene salarios altos, incluso al doble de lo que gana el titular del Ejecutivo federal. El mandatario insistió en que se debe respetae la Constitución para que ningún servidor publico gane más que el Presidente de la República, que tiene un salario mensual neto de 121 mil 549 pesos.

Entre los funcionarios que ganan más que él están el Consejo de la Judicatura Federal y el magistrado presidente de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, con 286 mil 500 pesos mensuales netos íntegrados

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación gana 284 mil 500 pesos, igual que el gobernador del Banco de México que está amparado para continuar con ese salario.

Dijo que se tienen salarios por encima de lo que marca la legislación. FOTO: Especial

El consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE) tiene un salario de 240 mil pesos mensuales netos. El comisionado presidente de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) gana al mes 206 mil pesos.

En un rango de ente 141 mil y 200 mil pesos mensuales netos están el comisionado presidente del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la comisionada presidenta del INAI, el presidente del INEGI, el fiscal General de la República y el magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Aseguró que tienen beneficios que no tiene otro funcionario. FOTO: Presidencia.

"Que no se tengan los privilegios que ahora mantienen algunos servidores públicos que se ampararon, pero empezando por el mal ejemplo que dieron los ministros de la Corte, que ellos ganan más que el presidente. Ellos dieron el ejemplo pues fueron los que promovieron los amparos", sostuvo.

Incluso criticó que algunos institutos autónomos tienen fideicomisos y no los transparentan, lo cual tampoco es vigilado por el Instituto de Transparencia. Sostuvo que una de las propuestas es bajar los sueldos elevadísimos de los altos funcionarios, lo cual está implícito en la reforma electoral.

Arremete contra el Poder Judicial

El presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió de nueva cuenta contra el Poder Judicial ya que dijo que es un “bastión del conservadurismo corrupto” por lo que necesita una reforma para purificarse. Afirmó que se requiere de jueces, magistrados y ministros honestos, con principios e incorruptibles. En la conferencia de prensa matutina, dijo que aún faltan reformas pero no podrá lograrlas durante su gobierno.

“Ya no me va a tocar a mí. Sí dejo una lista de las reformas pendientes. Y no me va a tocar a mí porque ya no tengo tiempo, debo dedicarme en cuerpo y alma a concluir las obras, a consolidar los programas de bienestar; a dejar bien sentadas las bases para la transformación del país”, refirió.

El presidente manifestó que la reforma pendiente evidente es la del Poder Judicial.

“Pero sí hacen falta otras rneformas, por ejemplo es evidente que hace falta una reforma al Poder Judicial, pero yo ya no puedo meterme en eso, porque actualmente es un bastión del conservadurismo corrupto ese poder y por eso lo defiende (el historiador Enrique) Krauze, (el ministro en retiro José Ramón) Cossío, pero requiere una reforma”, aseveró.

Aseguró que es indispensable un cambio en el Poder Judicial. FOTO: Cuartoscuro,

“No estoy hablando de que todos son corruptos, pero están mal el Poder Judicial y tiene que hacerse de abajo hacia arriba porque son jueces, magistrados y ministros, irse renovando, que los nuevos cargos sean ocupados por gente íntegra, con principios, honestos, incorruptibles, verdaderos jueces y que no dejen de tener como referente al pueblo, que no estén pensando nada más en el dinero, y los potentados, sino que piensen en el pueblo, que piensen en la justicia”, recalcó.

El titular del Ejecutivo Federal refutó que los juzgadores sigan utilizando como excusa que están mal integradas las averiguaciones.

“Todos esos requisitos de tipo legal, legaloides, que lo que importa es la justicia, porque están obcecados en decir ‘es que está mal presentado una denuncia’ si está mal presentada la denuncia y si eres impartidos de justicia decide, que se corrija, que se reponga el proceso”, planteó.

El presidente agregó que otra de las reformas pendientes es eliminar todos los organismos autónomos creados durante el periodo neoliberal como el Ifetel y el INAI.

“Eliminar todos esos organismos que crearon e la época del saqueo y de la corrupción, que el IFETEL, cómo va a tenerse el IFETEL si se tienes la Secretaría de Comunicaciones y Transportes que era la que manejaba antes lo relacionado con las comunicaciones ¿por qué crear un órgano especial? Ah, es que este órgano autónomo va a garantizar que no haya monopolios ¿quién maneja ese órgano autónomo? Los monopolios, se llaman agentes preponderantes porque usaron toda una terminología nueva durante el periodo neoliberal para hacer esa instituciones fachadas”, argumentó.

Pide respetar la Constitución

El presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a que los jueces se respeten la Constitución, pero de manera auténtica. En la mañanera, se le cuestionó del llamado que hizo la ministra presidente de la Suprema Corte, Norma Piña, a los jueces para que sean guardianes de la Constitución actuando con prudencia, pero no con cobardía.

López Obrador declaró que aunque no conocía el comunicado emitido la ministra Piña, su recomendación “a los jueces tiene que ser el que se respeta la Constitución, pero de manera auténtica, no al estilo porfirista de que se respetaba la Constitución en la forma y se violaba en el fondo”. Recalcó que los jueces deben actuar con honestidad.

“Que impartan justicia y aunque no estén de acuerdo la mayoría de los abogados sostengo que cuando se tiene que optar entre derecho y justicia, hay que decidir por la justicia, por eso se llama Suprema Corte de Justicia, no se llama Suprema Corte del Derecho. Eso también es un asunto qué está muy internalizado en el proceder de jueces y otras autoridades del Poder Judicial”, enfatizó.

El presidente dijo que la ley se usa para justificar algos de corrupción como liberar a presuntos delincuentes, descongelar cuentas, como el caso de las cuentas de Cristina Pereyra, esposa de Genaro García Luna, entre otros. Afirmó que aunque los jueces son autónomos tiene que rendir cuentas al pueblo.

