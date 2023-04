En 2022, fueron asesinadas 46 personas trans en Michoacán

Durante el año pasado, en Michoacán fueron asesinadas al menos 46 personas trans, muestra de que aún prevalece la violencia contra este sector de población, denunció la activista Pamela Cruz Orihuela.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la fundadora de la organización "Monarcas Libertad", señaló que los municipios de Apátzingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan figuran como los focos rojos con mayor violencia hacia las personas trans.

"Durante el año pasado fueron 46 (asesinatos de personas trans), más los que no se pusieron evidencia, que la mataron, se las dieron a las familias y se acabó, o que incluso fueron aventadas a la fosa común, porque muchas veces no somos reclamadas", explicó Pamela Cruz. Pamela Cruz, quien es fundadora de cuatro organizaciones de trabajadoras sexuales, compartió que el año pasado, sufrió un ataque en su contra que puso en riesgo su vida, situación que prefirió no denunciar debido a la revictimización y desgaste emocional que ello implica.

Créditos: Cuartoscuro

Sin embargo, tal experiencia le recordó, una vez más, la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas trans. Expuso que, detrás de los asesinatos contra mujeres trans, se encuentran "psicópatas" que arrastran problemas como la no aceptación a su orientación sexual.

"Detrás de estos homicidios hay una no aceptación de su homosexualidad, no aceptación a su preferencia sexual porque según ellos son heterosexuales, tienen a una mujer o una esposa, a la amante y a un cabrón detrás de ellos, y no se aceptan, ese es el perfil de un psicópata", afirmó.

Guillermo Maldonado Silva, subdirector para el Bienestar de las personas LGBTTTIQ, de la Secretaría del Bienestar, coincidió en que la mayor violencia contra la diversidad sexual se da en la región de la Tierra Caliente.

"Puede ser porque a lo mejor no existen políticas públicas enfocadas para las personas de la población de la diversidad. Lo que genera que tengamos acciones y políticas públicas o programas, es que se empiece a visibilizar el tema y la gente se vaya sensibilizando, porque finalmente si la gente discrimina, segrega y violenta es por miedo a un tabú y a un prejuicio", expresó el funcionario.

Créditos: Especial

Entregan apoyos de mil pesos para personas LGBTTTIQ

La Secretaría del Bienestar en Michoacán, hizo entrega de apoyos económicos para personas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti, Intersexual y Queer (LGBTTTIQ).

En el marco del Día Internacional de la Visibilidad Trans, cerca de 56 personas de la diversidad sexual recibieron el apoyo económico de mil pesos, como reconocimiento a su activismo o participación en actividades en defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBTTTIQ

Sin embargo, se tiene contemplado entregar dicho recurso a un total de 200 beneficiarios, en el transcurso del mes de abril, explicó Guillermo Maldonado Silva, subdirector para el Bienestar de las personas LGBTTTIQ, de la Secretaría del Bienestar.

"Para este año presupuestamos 200 apoyos, la convocatoria salió el 2 de marzo y tuvimos mucho éxito porque se ha difundido en todos lados. En este mes de abril se van a acabar los 200 apoyos y no dudo que la secretaria nos vaya a autorizar más apoyos, lo que vamos a checar es si damos los apoyos por la misma cantidad y si hacemos los cambios para que sea un monto mayor", dijo.

Berenice Pintor, quien se identifica como mujer lesbiana, mencionó que anteriormente, ningún gobierno había hecho entrega de apoyos de este tipo.

Créditos: Especial

No hay una cifra exacta de personas trans en Michoacán

"Me sorprendió la convocatoria, y más que el apoyo económico te da la sensación de que nos están tomando en cuenta. Este es un primer paso para que, en cuestión del respeto a nuestros derechos, sea más favorable ", dijo.

La Secretaría del Bienestar adelantó que en este 2023, también por primera vez se entregará el premio michoacano al orgullo LGBT, que consta de un incentivo de 15 mil pesos para tres personas de la comunidad.

Por su parte, la secretaria de Bienestar en Michoacán, Giulianna Bugarini, señaló que a pesar de que Michoacán fue la segunda entidad del país en impulsar la ley de identidad, "siguen pendientes algunas cuestiones para que pueda funcionar de forma plena", como es la eliminación de la violencia.

Créditos: Cuartoscuro

"Según las cifras oficiales de la Conapred, dentro de la población de la diversidad sexual, son las personas transgénero y transexuales las que sufren más altos índices de violencia y discriminación, por eso tenemos que trabajar", precisó la secretaria.

Actualmente, no hay una cifra exacta de mujeres y hombres trans en Michoacán, pues diariamente hay personas que "salen del clóset", por lo que es difícil contar con un padrón de la población que transicionó a la identidad con la que se identifica, pues, además, en muchos casos no han acudido a realizar el trámite oficial para solicitar su nueva carta de identidad.

