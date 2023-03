La comunidad trans en Michoacán está en riesgo: asesinaron a 46 miembros en 2022

Durante el año pasado, en Michoacán fueron asesinadas al menos 46 personas trans, muestra de que aún prevalece la violencia contra este sector de población, denunció la activista Pamela Cruz Orihuela.

En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Visibilidad Trans, la fundadora de la organización "Monarcas Libertad", señaló que los municipios de Apátzingán, Lázaro Cárdenas y Uruapan figuran como los focos rojos con mayor violencia hacia las personas trans.

"Durante el año pasado fueron 46 (asesinatos de personas trans), más los que no se pusieron evidencia, que la mataron, se las dieron a las familias y se acabó, o que incluso fueron aventadas a la fosa común, porque muchas veces no somos reclamadas", explicó Pamela Cruz.

Pamela Cruz, quien es fundadora de cuatro organizaciones de trabajadoras sexuales, compartió que el año pasado, sufrió un ataque en su contra que puso en riesgo su vida, situación que prefirió no denunciar debido a la revictimización y desgaste emocional que ello implica. Sin embargo, tal experiencia le recordó, una vez más, la vulnerabilidad en la que se encuentran las personas trans.

Activistas de varias partes del país condenan este tipo de violencia. FOTO: Cuartoscuro.

Expuso que, detrás de los asesinatos contra mujeres trans, se encuentran "psicópatas" que arrastran problemas como la no aceptación a su orientación sexual.

"Detrás de estos homicidios hay una no aceptación de su homosexualidad, no aceptación a su preferencia sexual porque según ellos son heterosexuales, tienen a una mujer o una esposa, a la amante y a un cabrón detrás de ellos, y no se aceptan, ese es el perfil de un psicópata", afirmó.

Guillermo Maldonado Silva, subdirector para el Bienestar de las personas LGBTTTIQ, de la Secretaría del Bienestar, coincidió en que la mayor violencia contra la diversidad sexual se da en la región de la Tierra Caliente.

La comunidad debe enfrentar la marginación social y las agresiones físicas y verbales. FOTO: Cuartoscuro,

"Puede ser porque a lo mejor no existen políticas públicas enfocadas para las personas de la población de la diversidad. Lo que genera que tengamos acciones y políticas públicas o programas, es que se empiece a visibilizar el tema y la gente se vaya sensibilizando, porque finalmente si la gente discrimina, segrega y violenta es por miedo a un tabú y a un prejuicio", expresó el funcionario.

