Paola Suárez, de "Las perdidas", denuncia haber sido víctima de discriminación en un hotel, esto sucedió

Paola Suárez, una de las integrantes de “Las Perdidas”, denunció en sus historias de Instagram que sufrió discriminación en un hotel de Acapulco, donde se está hospedando con su pareja. De acuerdo con su relato, un empleado del hotel les pidió que dejaran de besarse en la alberca y luego y luego les solicitó que se fueran del lugar. Esta situación ha causado indignación entre sus seguidores.

“Las Perdidas” son un grupo de tres chicas trans de Guanajuato que se hicieron virales en 2017 tras un video que compartieron en Facebook, en el cual aseguraban que habían sido abandonadas por sus acompañantes en un cerro. A partir de ese momento, comenzaron a crear contenido para las redes sociales y se convirtieron en celebridades de Internet. Aunque originalmente sólo eran Paola y Wendy Guevara, más tarde se les unió Kimberly “la más preciosa”.

Paola Suárez, de 31 años de edad y quien es una de las más activas en las redes sociales, contó que estaba con su novio en el Hotel Emporio de Acapulco, cuando fueron víctimas de discriminación luego de que tuvieran muestras de afecto. Hasta el momento la empresa involucrada no se ha pronunciado al respecto, pero ha sido duramente criticada en redes sociales.

"Según no me puedo estar besando con mi novio en la alberca llegó un señor y me dijo que no me puedo estar besando en la alberca con mi novio, que hay lugares específicos para eso”, narró.