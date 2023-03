AMLO amaga a la oposición: si no se aprueba el "Plan B", ya se tiene listo el "Plan C"

Tras la suspensión indefinida a la modificación de las normas secundarias a la Ley Electoral, mejor conocidas como el "Plan B", el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que la resolución fue una extralimitación, debido a que actúa en contra de la votación del Poder Legislativo.

López Obrador aseguró que este no es un asunto jurídico, sino político y mercantil. Acusó a los opositores al cambio a la ley de querer conservar los beneficios para los funcionarios de alto nivel.

"En la Ley Electoral se establecen topes de acuerdo con la Constitución porque nadie puede ganar más que el presidente de la República", dijo.

Aseguró que se está actuando en contra de la Constitutción. FOTO: Presidencia.

El "Plan C" de AMLO

Acusó a algunos ministros de la Corte a dar amparos para que los trabajadores del Estado para que se sigan recibiendo privilegios. Indicó que en caso de que e rechace el "Plan B", se prepara un "Plan C". Este consistiría en bloquear el voto al bloque conservador para que no haya una oposición en el Congreso para el 2024.

"No estén pensando que ya se terminó todo, pues que no se vote por el bloque conservador para que siga la transformación, ni un voto a los conservadores, sí a la transformación, ese es el plan C, ya lo aplicamos en el 2018, fue el pueblo el que dijo ¡basta! y se inició la transformación”, dijo.

Destacó que la transformación en México se ha llevado a cabo desde el respeto a las autoridades, a los tres Poderes del Estado. Esto, añadió, ha sido visible por el rechazo que se ha hecho a las medidas que ha buscado implementar su gobierno, cuando en el pasado se aprobaba todo lo que pedí el presidente.

"El poder de los poderes era el Ejecutivo", dijo.

Aseguró que el pueblo de México está cada vez más politizado, por lo que entiende de la coyuntura y está listo para tomar las decisiones que están en contra de los grupos del poder.

Aseguró que el país vive un momento estelar en la vida pública. FOTO: Cuartoscuro.

Acusa protección desde la SCJN

El fin de semana pasado el mandatario respondió ante estos hechos al asegurar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación es igual que el grupo político al que ha tildado como conservadores. Destacó que permitir que el ministro Javier Laynez Potisek permitiera este cambio dará pie a que los funcionarios del INE sigan recibiendo sus privilegios.

El titular del Poder Ejecutivo dijo además que con esta medida se pretende que varios funcionarios ganaran más que el presidente, por lo que descartó que esta resolución forme parte de un esfuerzo para ayudar al pueblo, sino que tiene como fin seguir enriqueciendo a la clase política del país.

En un comunicado, el gobierno de México aseguró que actuaría en contra de esta medida, debido a que considera que es anticonstitucional lo hecho por el funcionario de la SCJN.

“Para conceder suspensión, el ministro Laynez arrancó hojas a la Constitución”, dice uno de los extractos de este documento.

Con información de: Elia Castillo

