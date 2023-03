Claudia Sheinbaum y gobernadores de Morena desfilan previo al arranque de campañas en Edomex

A una semana de iniciar las campañas a gobernador mexiquense, una decena de gobernadores hicieron sentir ya su presencia, entre ellos, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México y la corcholata presidencial, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes arroparon a Delfina Gómez Álvarez y la ovacionaron como “gobernadora, gobernadora, gobernadora”.

Antes de las 10:00 horas de este domingo uno a uno de los mandatarios morenistas hicieron su arribo y fueron recibidos como 'rockstars' fuera y dentro de las instalaciones del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).

Entre las más ovacionadas fue precisamente Sheinbaum Pardo, quien no sólo recibió el clásico grito “presidenta, presidenta”, sino recibió besos y abrazos, así como se dio el tiempo de tomarse selfies.

Morenistas fueron arropados por los simpatizantes

FOTO: Gerardo García

A su ingreso al Consejo General del IEEM, después de la ahora registrada como candidata por Morena, PT y PVEM, Delfina Gómez, fue la más aplaudida entre los gobernadores.

Además de Sheinbaum Pardo, estuvieron las mandatarias Layda Sansores San Román de Campeche y Evelyn Salgado Pineda de Guerrero.

Y la lista la siguieron los gobernadores Alfonso Durazo Montaño, Sonora; Cuauhtémoc Blanco Bravo, de Morelos; Víctor Manuel Castro Cosío, Baja California Sur; Salomón Jara Cruz, Oaxaca; Alfredo Álvarez Bedolla, Michoacán; y David Monreal, Zacatecas.

Las campañas electorales iniciarán el 3 de abril, una vez que un día antes el IEEM haya resuelto la procedencias de las dos candidaturas que pidieron su registro para competir por la gubernatura mexiquense el 4 de junio. Y se advierte que habrá arropo de dichas autoridades para Delfina Gómez.

Marea guinda

Desde las 9 de la mañana comenzaron a llegar los primeros militantes y simpatizantes para poder entrar al IEEM o estar cerca de las vallas por donde pasaría Delfina Gómez Álvarez, quien iba a llegar a solicitar su registro como candidata. Las huestes tomaron el control de toda la mayoría vestidos de blanco y guinda.



En medio de pancartas, porras, las canciones de Morena, puestos con venta de artículos del partido, peluches de Delfina, raspados, botanas, dulces y hasta doraditas, los morenistas aguantaron bajo el sol a que llegara la hora indicada.

Diversos puestos con venta de artículos del partido se colocaron en las inmediaciones del IEEM

FOTO: Gerardo García

La lateral de Paseo Tollocan tuvo que ser cerrada a los vehículos, la puerta principal también para que ya no entraran más personas y el salón del pleno a donde tuvieron accesos gobernadores emanados de Morena y los líderes partidistas, también quedó restringido.



Adentro y afuera el ánimo no cesó, porras para Delfina, banderas y mantas para que las leyera la aspirante y se sintiera arropada.



Pasadas las 10:30 horas, Gómez Álvarez ingresó al pleno del Consejo General en medio de los gritos de “Delfina, Delfina, Delfina”, “es un honor estar con la mejor”, “gobernadora, gobernadora, gobernadora” y “ya llegó, ya está aquí la que va a sacar al PRI”, entre otros.



Afuera los ánimos tampoco cesaron, la gente gritó las mismas consignas y ondeaba las banderas y las pancartas que llevaban: “los maestros con Delfina, los maestros con Delfina”.



Los gritos y aplausos se desbordaron cuando salió al templete preparado para la ocasión en el patio del IEEM acompañada de los liderazgos de los tres partidos que la acompañan.



“Delfina gobernadora”, “no podemos fallar”, maestros presentes”, “ya llegó, ya está aquí, la que va a sacar al PRI”, la gente no dejó de gritar y aplaudir mientras daba su discurso.



En la calle la algarabía fue la misma, algunos aprovecharon para comprar sus camisas o playeras de Morena, otros los peluches y otros más la comida que les fueron a ofrecer.

