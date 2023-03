Sebastián Ramírez llama a militantes y simpatizantes de Morena a dejar la desidia y organizarse

El presidente de Morena de la Ciudad de México, Sebastián Ramírez Mendoza, exhortó a militantes y simpatizantes de la Cuarta Transformación a dejar atrás la desidia para organizarse con miras al proceso electoral de 2024.

“No aflojemos en la organización, hay que mantenernos unidos. Lo importante es que Morena siga gobernando en 2024, que la Cuarta Transformación continúe, que no dejemos solo al presidente Andrés Manuel López Obrador”, indicó.

Durante la toma de protesta de los Comités en Defensa de la Cuarta Transformación en las alcaldías Álvaro Obregón, Iztacalco y Coyoacán, el líder morenista en la Ciudad les pidió a los asistentes no perder la esencia de recorrer las colonias, los barrios y los pueblos para invitar casa por casa a la ciudadanía a formar parte del cambio verdadero.

“Hace unas semanas me reuní con el presidente nacional de Morena, Mario Delgado y estábamos viendo cómo va avanzando Morena en la ciudad -ustedes saben que no nos fue también en la elección del 2021- y el presidente Mario me dijo: ¿Sabes qué Sebastián? Tenemos que hacer lo que el presidente López Obrador siempre nos enseñó ¡Vamos a recorrer toda la ciudad! Y entonces Mario Delgado, con todos los dirigentes, está recorriendo todos los distritos de la Ciudad para tomarle protesta a los Comités para que nos organicemos bien para el 2024”, señaló.