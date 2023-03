Seguro Social realizó más de 10 mil cirugías por fractura de cadera en 2022

Especialistas del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) realizaron más de 10 mil cirugías por fractura de cadera en 2022, lesión asociada con mayor frecuencia a adultos mayores de 65 años que sufren de osteoporosis; este procedimiento quirúrgico tiene el objetivo de reducir complicaciones asociadas a la inmovilidad como trombosis, infecciones de vías urinarias, úlceras por presión, pérdida de masa muscular, malnutrición, depresión e incluso la muerte.

El doctor Juan Humberto Medina Chávez, jefe de la División de Excelencia Clínica en la Coordinación de Innovación en Salud, señaló que la mortalidad de la fractura de cadera es alta: una de cada 10 personas suele fallecer el primer mes, y durante el siguiente año por complicaciones e inmovilidad o de la propia, llega a morir un 25 por ciento más; “es importante entonces que se prevenga y si se presenta, se atienda con más prontitud y de mejor calidad”.

Por ello, dijo, a través de OrtoGeriatrIMSS durante la hospitalización se atiende a estos pacientes por un equipo integrado por el médico ortopedista, geriatra y rehabilitador, con sus respectivos médicos residentes que cuentan con el apoyo de personal de Enfermería, Nutrición, Trabajo Social, Psicología que también educa al cuidador en la movilización, dieta y salud mental de su paciente.

El doctor Medina Chávez detalló que las principales acciones en materia preventiva están enfocadas en la población después de la sexta década de la vida Foto: Especial

Añadió que durante 2023 se están integrando a los equipos interdisciplinarios en 33 hospitales del Seguro Social que atiende alrededor del 80 por ciento de toda la cirugía de cadera del país; “el IMSS atiende alrededor del 56 por ciento de todas las fracturas de este tipo en el país”.

El doctor Medina Chávez detalló que las principales acciones en materia preventiva están enfocadas en la población después de la sexta década de la vida, pues a mayor edad puede incrementar la debilidad de los huesos e impactos de baja intensidad como un tropiezo o caer de la cama, ser causa de una fractura de graves consecuencias.

“Básicamente es prevenir la osteoporosis, fortalecer la masa muscular, una mejor alimentación rica en calcio y vitamina D, estimular la actividad física, evitar factores de riesgo como obesidad, tabaquismo, y en las mujeres embarazadas otorgar suplementos con calcio y vitamina D”, detalló.

Recomendaciones a los pacientes

Destacó que es recomendable desde la niñez incluir alimentos como lácteos, charales, tortilla con nixtamal y diversos tipos de verdura, además de efectuar ejercicio para fortalecer la masa muscular, al optar por caminar o correr o levantar pesas, y en el caso de las y los adultos mayores, actividades de bajo impacto con indicación médica como ejercicios aeróbicos o con ligas.

Por su parte, la doctora Fryda Medina Rodríguez, directora de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) Hospital de Traumatología, Ortopedia y Rehabilitación “Dr. Victorio de la Fuente Narváez”, destacó que el aumento en el número de pacientes que sufren fractura de cadera se debe a la inversión de la pirámide poblacional y al aumento en la expectativa de vida, que pasó de los 70 a los 80 años.

“En el 2007 ingresaron a nuestro hospital mil 700 pacientes, para el 2019 ya eran 2 mil 200, el año pasado tuvimos 2 mil 500 pacientes y esto se está incrementando exponencialmente, dentro de las estimaciones para el año 2050 nosotros tenemos que esto va a subir en un 397 por ciento. De no hacer prevención oportuna de la osteoporosis y sus complicaciones, puede colapsar los sistemas de salud”, enfatizó.

La doctora Fryda Medina Rodríguezdestacó que el aumento en el número de pacientes que sufren fractura de cadera se debe a la inversión de la pirámide poblacional Foto: Especial

Resaltó que la UMAE a su cargo, al ser un hospital de Tercer Nivel de referencia nacional, cuenta con lo necesario para el manejo de fractura de cadera con implantes intra y extra óseos, como placas, enclavado y endoprotesis, que se van a colocar tras una valoración integral de las condiciones generales del paciente, si tiene osteoporosis, así como el tipo y trazo de la lesión, para brindarle la mejor opción, que pude ser un clavo placa que permite una cirugía rápida y con mínimo sangrado, o si es más grave, requerirá una prótesis.

“Tenemos un ramillete muy amplio de opciones terapéuticas, se va haciendo un traje a la medida de cada paciente, e incluso de cada lado de la fractura, porque a veces a la cadera derecha no la voy a manejar igual que la izquierda, y afortunadamente nosotros aquí en Magdalena de las Salinas contamos con todo para poderlo hacer”, afirmó.

La doctora Fryda Medina destacó que en pacientes que presentan una lesión muy severa no operable, que son de edad muy avanzada y/o que tienen diversas complicaciones de salud, y es mucho mayor el riesgo de una cirugía, se tiene la alternativa de poder infiltrarlo de manera local para quitarle el dolor y que el paciente pueda ser movilizado por sus familiares.

“Esto es un problema no solo en México sino en el mundo, y por eso hay que hacer mucha prevención; muchos adultos mayores ya tienen ese chip de que ya no es estar sentado en mi casa, me jubilo y ya me quedo, sino al contrario, ir a realizar deporte, tener una buena alimentación, hacer actividades al aire libre bajo el sol, que es nuestro amigo, y tomar suplementos de calcio y vitamina D, por lo que es importante que acudan con su médico de Primer Nivel para recibir orientación”, añadió.

