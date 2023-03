El IMSS llama a la población a participar en la donación de sangre de forma altruista

El Instituto Mexicano del Seguro Social, a través del Banco de Sangre del Centro Médico Nacional Siglo XXI, realizó la tercera jornada de donación altruista de sangre del año, en la sede Conjunto Colonia, ubicada en la Calzada Manuel Villalongín 117, en la Ciudad de México, como parte de las Campañas Itinerantes 2023.

Los trabajadores se dieron cita en los vitrales del Conjunto Colonia, se registraron 24 personas de las cuales 11 fueron efectivos, a quienes se les explicó que este acto altruista es en beneficio de pacientes que requieren algún tratamiento o cirugía.

Previamente, los Bancos de Sangre del CMN La Raza y del Siglo XXI unieron esfuerzos para fortalecer la donación altruista y realizar la primera jornada del 7 al 9 de marzo, donde se registraron 51 personas, de las cuales 41 fueron efectivos. En tanto, los días 8 y 9 de marzo en las oficinas centrales del IMSS en Paseo de la Reforma 31 personas donaron sangre.

Por otra parte, los días 15 y 16 de marzo en la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, se tuvieron 72 registrados, efectivos 30 de ambos días, dando como resultado 113 donadores efectivos en esta jornada.

En la jornada, el embajador de la donación altruista del Instituto, “Cuco”, un can originario de Chiapas cuya misión es sensibilizar a la población sobre la importancia de la donación para salvar vidas, estuvo presente para animar a las y los potenciales donadores a continuar con esta labor altruista que salva vidas y ayuda a mantener las reservas de sangre en los bancos del IMSS.

Las Campañas itinerantes forman parte de las actividades de cara al Día del Donador Altruista, el 14 de junio; se han realizado también -abiertas a la población en general- en la Facultad de Psicología de la UNAM, el 15 y 16 de marzo, y próximamente se llevarán a cabo en la Facultad de Ciencias, el 29 y 30 de marzo; en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM, el 20 y 21 de abril; la Escuela Superior de Comercio y Administración; el 3 y 4 de mayo; y del 4 al 8 de junio en la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas “Adolfo López Mateos”, del Instituto Politécnico Nacional.

El IMSS pide la colaboración de los ciudadanos para unirse a la campaña de donación

Las jornadas realizadas al interior de empresas buscan que se sumen sus trabajadores. el 12 de abril se llevará a cabo en Litoplas, y el 17 y 18 de mayo en Honeywell, ambas ubicadas en la Alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de México.

En este sentido, el doctor, Alejandro Orozco Santana, Médico adscrito al Banco Central de Sangre del CMN SXXI hizo hincapié en los requisitos para ser donador altruista entre los que mencionó:

1.- Se requiere tener entre 18 a 65 años

2.- Pesar más de 50 kilos

3.- Ser personas sanas y en caso de llevar un tratamiento farmacológico se valorará si pueden ser candidatos

4.- Las personas que tienen perforaciones, tatuajes o acupuntura tiene que esperar un año, como mínimo para donar sangre

5.- Evitar consumir alimentos con grasa, 24 horas antes de la donación, tener ayuno mínimo de cuatro horas y durante este tiempo sólo ingerir jugos, frutas, té, café. No exceder más de ocho horas de ayuno, no haber estado enfermo o haber tomado medicamentos en los últimos días, no haberse practicado tatuajes o perforaciones en los últimos 12 meses.

Durante la captación, María del Carmen Almendarez Saavedra, trabajadora del Instituto comentó su deseo de ser donadora, ya que se siente agradecida con el IMSS por haber salvado la vida de su padre que un año atrás tuvo un derrame cerebral y aunque su padre no necesitó donadores para ella ésta, “es una forma de decirle Gracias IMSS”, enfatizó.

En el proceso de donación se extraen 450 mililitros de líquido hemático, que constituye el 10 por ciento del volumen sanguíneo de un adulto, cantidad que el mismo organismo repone en aproximadamente 36 horas.

Los interesados en unirse a esta labor altruista pueden consultar la página de Internet del IMSS, en su sección de donaciones o hablar al número 800 623 2323.

