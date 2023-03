Hallan muerto a fotoperiodista cubano en su departamento de CDMX: investigan asesinato

Todas las personas tienen sueños, algunas trabajan arduamente para conseguirlos, dejando atrás incluso su patria para lograrlo. Así ocurrió con el fotoperiodista cubano Héctor Darío Reyes Reyes, de 43 años de edad, quien dejó su país, hace 10 años y desde hace uno radicaba a México, deseaba llegar a Alaska y trabajar en un barco pesquero, pero su vida terminó dentro del departamento que rentaba en la Ciudad de México, donde presuntamente fue asesinado, hecho que es investigado por la Fiscalía capitalina.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), la dependencia se encuentra investigando el hecho. Participan agentes de la Policía de Investigación (PDI), quienes se encargan de realizar entrevistas a posibles testigos de los hechos o de identidad; además de llevar a cabo el análisis de imágenes de cámaras de videovigilancia, públicas y privadas. “La FGJ-CDMX investiga la muerte de un hombre, ocurrida el pasado 17 de marzo, en domicilio de la colonia Cove, alcaldía Álvaro Obregón”.

Según la información vertida en redes sociales, fue la novia del fotoperiodista la que lo encontró sin vida dentro del departamento que alquilaba. La mujer señaló que el cuerpo de su pareja presentaba señales de violencia. Tras el hallazgo dio aviso a las autoridades competentes.

Trabajaba en varios libros. Foto: FB, Héctro Reyes Reyes.

El cuerpo de Héctor Darío fue levantado por peritos de la Fiscalía y trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) donde se le practicó la necropsia de ley. La dependencia impartidora de justicia está en espera de los resultados del examen postmortem para saber las causas de muerte del hombre.

Dos sospechosos

Se ha informado que desde que el fotoperiodista llegó a México el año pasado, había tenido varios trabajos informales, pero recientemente había conseguido un empleo fijo en una empresa de seguridad, razón por la cual hospedó a dos hombres, Gabriel y Víctor Martínez, a quienes no conocía bien, en su departamento, como señal de agradecimiento.

Vecinos del hombre dijeron que la noche anterior a que su novia encontrara su cuerpo sin vida, escucharon gritos provenientes del departamento, los cuales calificaron “como de violencia”. Detallaron también que dentro del inmueble faltaban objetos de valor, incluidos varios electrodomésticos nuevos que había adquirido con la intención de mudarse con su novia, un teléfono celular y su vieja computadora de 2006, en la que almacenaba su trabajo de toda la vida y libros en proceso; por lo que se cree que los hombres que hospedó pudieron asesinarlo para robarlo.

¿Quién era Héctor Darío Reyes Reyes?

El fotoperiodista nació en Santa Clara, Cuba, estudió la Licenciatura de Periodismo en la Facultad de Comunicación de La Habana, de la cual se graduó en 2009. Trabajó en medios oficialistas, así como en El Diario de Cuba. Pero tuvo varias desavenencias con el régimen, incluso fue golpeado por la policía, por lo que hace 10 años abandonó la patria que lo vio nacer.

Salió de Cuba por desacuerdos con el régimen. Foto: FB, Héctor Reyes Reyes.

Recorrió más de 14 países, desde Rusia hasta Indonesia, pasando por varios países de América Latina. Este conocimiento del mundo como viajero lo estaba plasmando en su libros que estaban en desarrollo.

Su cuerpo aún no ha sido entregado a su novia, su familia en Cuba informó que se enteró de la muerte mediante redes sociales, pero no tiene dinero para repatriarlo. Temen que termine en la fosa común, pues además había perdido sus papeles y no había recibido ayuda diplomática para recuperarlos.

