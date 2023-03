Murillo Karam regresa al Reclusorio Norte tras permanecer hospitalizado una semana en Tepepan

El ex procurador General de la República Jesús Murillo Karam fue reingresado al Reclusorio Norte después de que el pasado 17 de diciembre fuera trasladado a la Torre Médica de Tepepan debido a que su estado de salud se reportó como delicado a causa de un cuadro de hipertensión, enfermedad con la cual había tenido dificultades en los últimos días.

De acuerdo con información extra oficial, Murillo Karam fue reingresado la madrugada de este viernes al penal aunque por el momento no se han dado detalles de su estado de salud actual.

La defensa y la familia del exprocurador solicitó que fuera trasladado a un hospital debido a que su estado de salud se reportaba delicado por un cuadro de presión arterial alta, así lo notificaron mediante un comunicado.

"La familia y defensa manifestamos nuestra preocupación ante el visible deterioro que ha sufrido Murillo Karam", dice el comunicado

En el escrito manifestaron su preocupación de que le pudiera dar un evento vascular cerebral y que no pudiera ser atendido oportunamente en el centro de reclusión y que esto pueda derivar en un daño permanente o fatal. Además, sus allegados calificaron la prisión preventiva como "una medida peligrosa y desproporcionada".

"Desde su detención, la defensa y su familia, hemos advertido sobre las enfermedades que le habían sido diagnosticadas al licenciado Murillo Karam: enfermedad pulmonar obstructiva crónica, hipertensión arterial sistémica e insuficiencia vascular cerebral", se lee el escrito.

El exfuncionario fue sometido el pasado 19 de octubre a una intervención quirúrgica de Endarterectomía Carotídea de alto riesgo, operación en la cual se extrae quirúrgicamente de una arteria la placa que la obstruye.

Salud débil: varios ingresos hospitalarios

El pasado 28 de diciembre, Karam también fue regresado al Reclusorio Norte después de otra hospitalización en la Torre Médica Penitenciaria de Tepepan. En ese momento, el traslado ocurrió a mediodía y de acuerdo con su defensa, esta acción "pone en riesgo la salud y vida" de su cliente, de igual forma, señaló que la semana pasada, el titular de la entonces Procuraduría General de la República (PGR) dio positivo a Covid-19.

Cabe recordar que desde que ingresó al Reclusorio Norte, Murillo Karam ha sido trasladado al menos 10 veces del centro penitenciario a diversos hospitales, entre ellos el Hospital General de Xoco, el Instituto Nacional de Cardiología "Ignacio Chávez" ahí se le practicó una cirugía Endarterectomía Carotidea de Alto Riesgo, Hospital Belisario Domínguez y finalmente, la Torre Médica de Tepepan donde ha sido hospitalizado varias veces.

El estado de salud el ex procurador se ha visto comprometido varias veces

No obstante, el ex titular de la PGR permanecerá en prisión preventiva al menos tres meses, plazo que se determinó para que finalicen las investigaciones, esto de acuerdo con lo compartido por su abogado el pasado 2 de diciembre. Asimismo, aseguró que no hay un sustento jurídico en esta decisión, debido a que se da prioridad al término de la investigación que a la salud del exprocurador.

Murillo Karam presunto autor intelectual del caso Ayotzinapa

En agosto, la Fiscalía General de la República (FGR) señaló a Murillo Karam de ser el presunto autor intelectual de la llamada “verdad histórica” del Caso Ayotzinapa, y de ordenar la manipulación de evidencias y desviar líneas de investigación. Fue a través de una tarjeta informativa emitida por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en donde se detalló que el exfuncionario es acusado por los delitos de lavado de dinero, tráfico de influencias y defraudación fiscal.

Lo acusan por varios delitos en el Caso Ayotzinapa | Foto: Cuartoscuro

En este contexto, la aprehensión del extitular de la PGR, realizada el pasado 19 de agosto sucedió a un día de que el Gobierno Federal presentara avances sobre la desaparición de los 43 normalistas ahora, Murillo Karam es investigado por tortura, desaparición forzada y delitos contra la administración de la justicia en relación al Caso Ayotzinapa.

