AMLO: infiltrados en el caso Ayotzinapa querían advertir a Jesús Murillo Karam de su aprehensión

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró este viernes en Palacio Nacional que había infiltrados en la investigación que están llevando del caso Ayotzinapa, que inclusive querían alertar a Jesús Murillo Karam y a otros de las órdenes de aprehensión en su contra.

Incluso, dijo que los mismos infiltrados querían “dinamitar” la pesquisa sobre la desaparición de los 43 normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos inflando la lista de órdenes de aprehensión y con una “rebelión” interna en el equipo que estaba llevando la investigación. Sin embargo, dijo, fueron sorprendidos.

Sin dar los nombres de los señalados, el mandatario indicó que personal de la Fiscalía habría tratado de informar a Murillo, por lo que llevarán a cabo acciones en contra de estos.

El exprocurador se encuentra detenido.

“Si se tienen pruebas, sí. Pero sin duda fueron sorprendidos, y nos reunimos y pasaba el tiempo, pasaba el tiempo y yo estaba pidiendo cuentas y empezó la rebelión”, respondió.

Las órdenes de aprehensión, incluida la de el exprocurador General de la República, están apegadas al informe que le presentó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Segob, Alejandro Encinas, aseguró López Obrador.

“Lo que querían era que, por ejemplo, para hablar con claridad, no se detuviera al procurador Murillo Karam. Entonces, ahora, el segundo paso de estos infiltrados o sorprendidos, o considerados no tomados en cuenta o estrictos defensores del debido proceso, porque hubo alguien que me dijo ‘es que si se hubiera esperando un mes hubiese sido impecable’. Sí nos esperamos un mes no detenemos a nadie, como muchos, porque ellos mismos se iban a encargar de informarles”, dijo.

El presidente aseguró que las pruebas con las que cuenta el gobierno hasta hoy son sólidas, pese a la campaña mediática para desacreditarlas. Resaltó que falta por cuplimentarse otras órdenes de aprehensión, entre ellas la de Tomás Zerón.

Defendió el trabajo del subsecretario Alejandro Encinas. Foto: Presidencia.

“Entonces, ahora es ‘las pruebas no son sólidas, son fotografías de pantalla, se inventó’. No, ya lo dije y Alejandro Encinas tiene todos los datos complementarios, por cada caso hay diez pruebas y es tan delicado el asunto, y no les gustó, que se actuara de esa manera, que hasta el NYT, nos volvimos famosos, ya ni hablemos del Reforma y conductores de radio en defensa de los presuntos responsables de hechos horrorosos, lamentables, injustos, tristes, y no quieren, nada más que nosotros somos muy perseverantes”, expuso.

“Acaban de aprehender a dos más. Y sigue la solicitud a Israel de la orden de extradición para Tomas Zerón. Imagínense, el NYT defendiendo a Tomás Zerón. ¿El NYT o qué gobierno? Sería buenísimo que el NYT diera a conocer su fuente. Por eso hay decadencia en el periodismo por falta de ética o calidad moral”, destacó.

