Bloqueo en San Francisco Coatlán ha paralizado inversiones por hasta 52 mdp en carretera Oaxaca-Costa

El bloqueo que mantienen habitantes de San Francisco Coatlán, en la Sierra Sur de Oaxaca ha paralizado una inversión de 52 millones de pesos diarios en la autopista Oaxaca-Costa, lamentó el secretario de Gobierno, Jesús Romero López quien advirtió que se tomarán “decisiones” y que a nadie le “sorprenda”.



Manifestó que una situación similar se vive en la región del Istmo, en Mogoñé Viejo, en donde ciudadanos mantienen un bloqueo derivado de afectaciones generadas por la obra del tren transístmico, mismas que ya fueron cuantificadas pero la actitud “intransigente” no permite dar solución.



No descartó, que esta situación haya sido creada por intereses particulares y de grupos; personas que han afectado el desarrollo, dijo al manifestar que la empresa y la Secretaría de Marina, encargada de los trabajos, generaron ya un plan de reparación, mismo que no ha sido aceptado por la parte afectada.

Se buscarán alternativas

En el primer caso, en donde se mantiene un bloqueo desde el 21 de marzo en el marco de la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador, señaló se manda un mal mensaje porque se frena el desarrollo de los pueblos “su exigencia es válida y vamos a apoyar para que tengan una reparación histórica como pueblo, porque se les ha negado los recursos”, expuso.



Vamos a buscar alternativas “pero la autopista debe de ser desbloqueada está paralizada una inversión arriba de $52 millones de pesos diarios por una diferencia de 25 mil pesos mensuales entre la cabecera -San Pablo Coatlán- y la agencia -San Francisco Coatlán -veamos que desproporción. Se van a tomar decisiones, que a nadie le sorprenda”.



Reveló que se ha invitado al edil Abraham López Martínez y a los inconformes a lograr acuerdos para evitar mayores afectaciones.

El munícipe ha sido acusado por los pobladore de San Francisco Coatlán no sólo de enquistarse en el poder, sino que además desde hace 12 años, que se ha mantenido en el poder, no han recibido los recursos del ramo 28.

