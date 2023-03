Miguel Ángel Osorio Chong deja la Coordinación de Senadores del PRI

La noche de este miércoles 22 de marzo Miguel Ángel Osorio Chong dio a conocer que dejará la Coordinación de Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI). La decisión fue tomada tras una reunión donde participaron Sylvana Beltrones, Mario Zamora, Claudia Anaya, Jorge Carlos Ramírez Marín, Verónica Martínez y Manuel Añorve.

Al Senado de la República también arribó el senador Jorge Carlos Ramírez Marín, quien podría ser el próximo vicecoordinador; fue cuestionado por la prensa si el dirigente nacional Alejandro Moreno habló con él y si participaría en dicha reunión, a lo que contestó: "no tiene porque venir, yo no lo vi".

Luego de 40 minutos de reunión, al recinto llegó Osorio Chong, en compañía de Claudia Ruiz Massieu, Eruviel Ávila y Nuvia Mayorga. Se espera que el sustituto sea Manuel Añorve, cercano a "Alito". La bancada ha argumentado que con este cambio se busca una mejor coordinación entre la dirigencia y el grupo parlamentario.

Posteriormente, ante los medios de comunicación, el exsecretario de Gobernación durante el sexenio de Enrique Peña Nieto aclaró que seguirá en el PRI. "No renuncio a mi militancia, pero no estaré en el grupo parlamentario", declaró. Recalcó que aún no sabe si será senador independiente o se unirá a las filas de Movimiento Ciudadano.

"Voy a seguir con las impugnaciones, voy a seguir con el PRI" advirtió en su mensaje

El político mexicano se despidió diciendo que seguirá adelante con las impugnaciones a la reforma a los estatutos del PRI para que Alejandro Moreno no se salga con la suya y deje la presidencia del partido en agosto próximo.

Cabe mencionar que aunque Chong señaló que no renunciará a la militancia del PRI, ya no estará en el grupo parlamentario, con lo que el partido pasará de 13 a 12 legisladores: "Yo no voy a obedecer instrucciones para votar como le conviene a Alejandro Moreno", dijo el senador tras la reunión.

