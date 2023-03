VIDEO: un joven alumno defendió a su maestra que fue golpeada por otro adolescente

Un estudiante adolescente defendió a la maestra de su clase luego de que resultó golpeada por uno de los dos alumnos que comenzaron a pelear entre ellos dentro del salón de clases de una escuela de educación básica en Estados Unidos. En el video compartido en las redes sociales se aprecia el momento cuando uno de los estudiantes golpea con su puño en la cara de la maestra que estaba detrás de ellos e intentaba detener el pleito.

Periodismo de la más alta calidad: síguenos en el nuevo Google News Showcase

Sin embargo, el agresor que forcejeaba con su compañero quedó tapado de su cabeza con la capucha de su sudadera que llevaba puesta, pero siguió dando golpes al aire en un intento para conectar al otro alumno con el que peleaba, por ese motivo, la maestra que estaba cerca de ellos, recibió uno de los puñetazos en la cara que la hizo que se fuera hacia atrás.

El responsable del golpe alcanzó a dar cuenta de su acción; no obstante, siguió atacando a su compañero mientras el resto de la clase se alejaba de ellos, mientras otros más sacaron sus teléfonos celulares para grabar la pelea en video. Pero hubo un estudiante que al ver que la maestra había sido herida, fue con los protagonistas del pleito para calmar la situación.

La maestra fue golpeada accidentalmente por uno de los alumnos. Foto: Especial

El primer impulso del defensor de la maestra fue dar un puñetazo directo a la cara del niño con la sudadera de color rojo que había pegado a la educadora. Por el golpe, el adolescente cayó desvanecido al suelo, situación que aprovechó el segundo estudiante con el que peleaba para comenzarlo a golpear mientras estaba casi inconsciente en el piso.

En el momento que separó a los peleadores al golpear al agresor de la maestra. Foto: Especial

El defensor de la maestra en un estado de adrenalina gritó a los dos peleadores y al ver que el segundo seguía atacando fue por él y lo quitó con toda su fuerza que lo hizo caer de espaldas, ahí también les gritó a cada uno de ellos para que se dieran cuenta que habían golpeado a la profesora, “¡No vuelvas a tocar a la maestra de nuevo!” dijo colérico.

Surge la polémica en las redes

La maestra volvió a acercarse a sus alumnos para tranquilizar la situación, mientras que el estudiante que puso orden fue calmado por otro de sus compañeros que lo abrazó y dio una palmada en su espalda mientras lo alejaba. Los internautas reaccionaron al video y algunos celebraron la manera como el adolescente separó a los peleadores.

“Defendió al maestro y disolvió la pelea. No estoy seguro de quiénes son sus padres, pero están haciendo un buen trabajo”.

“Están haciendo un excelente trabajo criando a ese joven rey”.

“Probablemente también lo suspendieron, conociendo el sistema escolar”.

“Tienes que tener un código. Incluso en las calles. Saludo a ese hermano joven”.

Lleno de adrenalina, gritó a sus compañeros que no volvieran a tocar a la maestra. Foto: Especial

Mientras que otros más también acusaron la manera como actuó el niño: “No interrumpió una pelea, mientras que sus instintos para proteger a su maestra eran admirables, agredió al niño como represalia, el golpe a la maestra fue un accidente, no estaba interrumpiendo la pelea, se estaba uniendo a un lado de ella y disparó bien, no fue un accidente”.

Se desconoce cuál es la situación de los tres estudiantes que participaron en la pelea dentro del recinto escolar. El clip compartido en Twitter contabiliza casi 25 millones de reproducciones y retuiteado en 14 mil ocasiones con más de 151 mil Me Gusta.

SIGUE LEYENDO:

Una niña pensó que iba a una fiesta pero fue masacrada durante 5 horas por sus “amigas”

Máxima tensión: bombarderos nucleares de EU ya vuelan en Europa como advertencia para Putin

RMG