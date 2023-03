Familiares de Octavio Ocaña se reúnen con la Fiscalía: confirman que peritaje será considerado pese a filtración

La familia y defensa de Octavio Pérez Ocaña confirmaron que pese a filtrarse el contenido del segundo peritaje en torno a la muerte del actor, continuará siendo considerado y están a la espera de otros dos por parte del Poder Judicial de la Federación y la Guardia Nacional.

La tarde de este miércoles, el papá del histrión, Octavio Pérez y su abogado, Francisco Javier Hernández Salcedo, sostuvieron una reunión con el Fiscal General de Justicia, José Luis Cervantes Martínez.

Octavio Pérez aseguró estar contento tras salir de la reunión y aseguró que las investigaciones van de la mano con la FGJEM Foto: Gerardo García

Ambos, refrendaron su confianza sobre los resultados entregados por la dependencia de justicia en la investigación de la muerte de Octavio Pérez Ocaña ocurrida en Cuautitlán Izcalli el 29 octubre de 2021.

A las afueras de la Fiscalía General Justicia del Estado (FGJEM), Hernández Salcedo negó que la familia o ellos hayan filtrado la información del segundo peritaje privado, pero que el mismo continuará siendo considerado.

Sobre el peritaje y la investigación

No obstante, expresó que no saben las repercusiones que se podría tener en la carpeta de investigación o afectación en el debido proceso.

“La familia no le tiene miedo a la verdad desde luego, pero sí considerados que es relevante el tema que se haya filtrado, porque es una violación a la privacidad de la familia y también una violación a la carpeta de investigación”, mencionó.



El abogado recordó que dicho peritaje se llevó a cabo entre febrero y agosto del año pasado para ser entregado a la FGJEM. El mismo, detalló, que contempló diversas pruebas de balística como es el disparo a diversos objetos o recrear la lesión, hasta pasando con el peritaje en química al interior de la camioneta.



En la filtración del segundo peritaje se da a conocer que el histrión no se disparó el mismo.



Además, la defensa dio a conocer que en días se obtendrán dos peritajes más, que deberán contemplarse con los primeros para llegar a una verdad histórica, pero también conocer cómo emprenderán la estrategia jurídica y litigio en contra de los dos oficiales involucrados en el caso.

En el que se solicitó al Poder Judicial, piden que de las controversias que han presentado les expliquen una a una la razón científica por qué no ocurrió como lo han denunciado.



“Que no se encontró plomo, ni bario en la mano de Octavio, que no se encontraron elementos dentro de la camioneta, que el calibre no corresponde al arma que supuestamente portaba Octavio”, enfatizó Francisco Javier Hernández.



“Dependemos de los peritos para llegar a una verdad, ahí ni el señor fiscal, ni sus servidores tenemos palabra, son los peritos que deben definir, desde luego cada uno de los peritajes se deben respetar, se deben considerar”.



Por su parte, Octavio Pérez aseguró estar contento tras salir de la reunión y aseguró que las investigaciones van de la mano con la FGJEM. Por lo que manifestó su apoyo al Fiscal General de Justicia y no tienen alguna queja.



“Estamos contentos, vamos de la mano con ellos, les estaba diciendo a ellos que todo el apoyo al señor (fiscal) no hay queja, al contrario, hay resultados”, externó.



Ratificó que lo único que piden es justicia y por ello confían que tras liberarse una recompensa de 300 mil pesos podrá caer en breve el segundo policía municipal implicado, pues el primero ya está en la cárcel.

Aunque, pidió que el monto emitido pueda elevarse para que se tenga resultados pronto.



“De que lo van a agarrar, lo van a agarrar eso es trabajo de ellos y están haciendo las cosas bien, yo creo que la recompensa la van a subir, pero este tipo no tarda en caer”, concluyó

dhfm