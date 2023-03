Con festival cultural “Atmósfera” celebrarán primer año del AIFA en Tecámac

Para festejar el primer año de la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), el gobierno municipal de Tecámac llevará a cabo la segunda edición del Festival Cultural Atmósfera 2023, los días 24,25 y 26 de marzo; evento en el que se espera superar las 60 mil personas que asistieron el año pasado; considerando que en este 2023 se tendrán dos sedes. Los asistentes al festival podrán disfrutar de las presentaciones de grupos como el Sonido La Changa, de Ramón Rojo; Liran Roll, Bellakath, Danny Daniel, Los Socios del Ritmo y Diego Morán, entre otros.

El Ayuntamiento informó que también se realizarán diversos espectáculos de los países invitados Colombia y Argentina, y de la Ciudad de México, así como del municipio de Ahome, Sinaloa. Destacó que para esta segunda edición, se contarán con dos sedes: el Parque Ecológico y Deportivo Sierra Hermosa y el Parque Lineal de los Héroes Tecámac, cuyos eventos serán totalmente gratuitos.

El Sierra Hermosa

Considerado el parque más bonito del Estado de México, en esta sede se realizarán diferentes eventos artísticos y culturales, en los pabellones de Atmósfera Rock, Artes y Escenario; además contará con las áreas Kids, Food, Vocacional, Retro y Artesanal. Para impulsar el talento de los jóvenes roqueros durante los tres días en el Atmósfera Rock se presentarán los grupos Arabela, Horse, Talarak, Gato Siamés, Animal Totém, Prófugos, Bakteria, Several, Why Not, Leihla, Hannibal, Los Prangas, The Monkyes, Ruido Blanco, Otorragia, Cuarto Lúcido, Xtrafalaria, Legión Cautiva, Mictlán y La Resaca.

Se prepara la celebración del primer año del AIFA. | Imagen: Twitter @

@DondeHayFeria

Las autoridades municipales destacaron que entre las actividades culturales en el Sierra Hermosa, en el Pabellón de las Artes, se presentarán diversos grupos dancísticos universitarios y de algunas comunidades de Tecámac como el Grupo Representativo de Baile de la UTTEC; Academia de Danza CRR; Grupo de Danza Tlacatilli Macehuani; Grupo Folclórico Raíces de mi México; Grupo de Danza Tomiyahu; Academia Aledagio; Ballet Folklórico Azteca; Grupo de Danza Nuestra Tierra; Ballet Folklórico Raíces Mexiquenses; Ballet Folklórico México Lindo y el Ballet Folklórico Social Ozumbilla.

El Festival Atmósfera presentará un gran elenco para todos los gustos musicales

El Festival Atmósfera contará con un gran elenco para todos los gustos musicales, se presentarán Mishel y Joseph Música Versátil; Nueva Herencia Música Sierreña; Orquesta de La Paz de la Alcaldía Tláhuac; Grupo Musical Luna Llena Música Andina; Cuitláhuac Nicolás Música Tradicional; Grupo Zabaré Música Popular; Los Príncipes del Recuerdo Musical Romántica, así como Eduardo Aponte, imitador de Juan Gabriel, y la maestra Janeth López.

Uno de los eventos que tuvo una gran aceptación en el Atmósfera 2022 y que en esta ocasión se llevará a cabo nuevamente es el Concurso de Danzón “Una Cana al Aire”, en el que los participantes podrán mostrar sus mejores pasos de este baile.

Un año de operaciones del AIFA. | Foto: Cuartoscuro

En la inauguración del Festival, el 24 de marzo, en Sierra Hermosa, se contará con la presentación de la Banda de Marcha de la Normal Superior de Tecámac; Banda Anaconda, Banda Mexicano (Caballo Blanco), Ballet Folclórico Nikte Ha, de Ahome, Sinaloa, y la presentación estelar de la Banda El Recodo.

El sábado 25 se presentará el evento internacional Macondo cuentos y bailes colombianos, Guayacán, y para estar en un ambiente de fiesta, Diego Morán, Súper Grupo Colombia, y se cerrará la jornada con el “El chico maravilla”, Danny Daniel.

Para cerrar el festival, el 26 de marzo, se presentarán la Oveja Negra, los Ángeles Negros y Los Socios del Ritmo.

Parque Lineal

En esta segunda sede, se realizará la exposición de automóviles antiguos, además se contará con el Área Retro, Food, Artesanal. El sábado 25, en el Parque Lineal, las actividades iniciarán con Atmósfera de las Artes, en la que se presentarán los semilleros creativos de teatro, tripulantes del Ovni, Rock infantil, Academia Queens, Náuticos, Efedra, Daniel Manzano, Vulva, Abelardo.

El domingo 26 se presentará Gabriel, cantante de boleros; Academia de Baile Jesús López; Academia Xmen; Eyen Noriel Cantante Urbano; Néstor Yael Barragán Ochoa; Jaisi, Isaac, Duo DMT, Impacto Villegas. Además, los más pequeños podrán participar en el concurso de graffiti, entre otras actividades. En el Escenario Atmósfera se presentará el Ballet de Argentina Íntimo Tango, y para los jóvenes roqueros se presentarán Bostik, 8 Kalacas, Intocables, Los Calzones, Sonora Skandalera, Los Korucos y para cerrar el día con la interpretación de Lirán Roll.

En la clausura del festival, para que los asistentes que disfruten de la música y puedan presumir sus mejores pasos de baile, se presentarán Sonido Rumba Caliente; Sonido Súper Dengue; Sonido Siboney; Uzielito Mix; El Malilla, la sensación del momento Bellakath y con 54 años de tradición sonidera La Changa, de Ramón Rojo Villa.

