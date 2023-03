El AIFA no podrá despegar por completo si no se recupera la categoría 1 de seguridad aérea

Este martes 21 de marzo se cumple un año de la apertura de una de las obras insignia del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador: el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. En entrevista con Mario Maldonado para Noticias de la Mañana de El Heraldo Media Group, Ángel Domínguez Catzin, presidente del Frente por la Defensa de la Aviación Nacional (FDAN), dijo que es complejo evaluarlo ya que no se tiene claro el objetivo al que debía haber llegado durante este primer año de operaciones.

Destacó que en algunos momentos se señaló que tendría 2 millones de pasajeros anuales, pero lo que se tiene a un año es 1.3 millones de pasajeros, es decir, alrededor de 14 mil 500 operaciones, debido a que el país sigue degradado a categoría 2, lo que le ha impedido a las aerolíneas mexicanas abrir nuevas rutas hacia y desde los Estados Unidos.

"Ha sido un ambiente complicado para un aeropuerto nuevo, ya fuera AIFA o cualquier otro aeropuerto que hubiéramos inaugurado en este año, muy probablemente estaríamos viendo estos mismos números", afirmó.

Recordó que el FDAN señaló desde antes de la inauguración del Felipe Ángeles que era urgente recuperar la categoría 1 de seguridad aérea para que tuviera vida, pero hoy sigue igual y no se puede avanzar. Por ello, agregó, las metas que se ha trazado no se concretarán en tanto no se recupere la categoría 1 de la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por sus siglas en inglés).

AMLO anuncia nueva aerolínea del Estado

Ante los planes del presidente Andrés Manuel López Obrador de crear una aerolínea perteneciente al Estado que iniciaría servicios con 10 aeronaves, entre ellas el avión presidencial, Domínguez Catzin dijo que se debe dejar claro qué tipo de subsidios tendría e insistió en la urgencia de recuperar la categoría 1 pues de lo contrario no importará cuántas aerolíneas abra el Gobierno mexicano para darle vida a la infraestructura aeroportuaria.

"Eso hay que reconocerlo, esta administración ha construido mucha infraestructura aeroportuaria o está construyendo, pero nadie la va a poder aprovechar si no tenemos categoría 1, si no hay reglas claras, si no existe una política aeronáutica de Estado y mucho menos si habláramos del famoso tema del cabotaje, en donde estaríamos entregando el futuro de la aviación a quién sabe que intereses extranjeros", expresó.

Destacó que el problema en la aviación en México es que no existen reglas claras, hay poca certidumbre jurídica, de competencia y competitividad, de derechos de los pasajeros, por lo que se hace difícil que se cree una aerolínea del Estado o privada.

Finalmente, Domínguez Catzin indicó que es necesario una reunión entre la industria, los legisladores y el Ejecutivo para sentar las bases de esa nueva aerolínea del Estado y muchas otras.

Accesibilidad al AIFA

El AIFA fue inaugurado el 21 de marzo de 2022 en la Base Aérea Militar número 1 de Santa Lucía, y un día después, operaron cinco vuelos comerciales de salida y cinco más de llegada, además tiene una capacidad de 120 operaciones.

"Es la suma de voluntades, la suma de esfuerzos lo que hizo posible esta gran obra", expresó el presidente durante el día de su inauguración.

Un día después de su apertura, el equipo de El Heraldo de México visitó el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles para conocer el tiempo de traslado, saliendo de las oficinas del diario (Av. Insurgentes Sur, en la alcaldía Benito Juárez), así como el costo. En esa ocasión, el recorrido en taxi de aplicación superó los 800 pesos y se tomó más de una hora con 40 minutos para llegar. Un año después se hizo otro recorrido, pero el costo bajó a 429 pesos y el tiempo de recorrido también, pues solo fue una hora con seis minutos; sin embargo, esta vez la ruta fue por la Autopista Urbana Siervo de la Nación.

Además, antes de que se cumpliera un año de esta obra, en el marco de la Cumbre de los Líderes del Norte, el presidente AMLO recibió al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

Trasladan los vuelos de carga

El pasado 28 de febrero de este año, los vuelos de carga comenzaron a aterrizar en el AIFA, luego de que el gobierno publicara un decreto que suspende esas operaciones en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), por lo que ahora serán por el Felipe Ángeles, que tiene una capacidad para recibir más de 440 mil toneladas al año.

El día en que se realizó el primer vuelo de carga de la empresa DHL, el mandatario mexicano aseguró que en diciembre de este año, ese aeropuerto alcanzaría su punto de equilibrio en ingresos y gastos de operación, es decir, que sería autosuficiente y comenzaría a tener utilidades a partir de enero de 2024.

Al respecto, el director del AICM, Carlos Velázquez, aseguró que trasladar las operaciones de carga al AIFA no tendría repercusiones económicas, pero sí permitiría continuar con operaciones mixtas, que incluye a pasajeros y carga.

"El compartir la carga con el Aeropuerto Felipe Ángeles va a ser muy saludable para nosotros", manifestó.

Por su parte, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dijo que contar con tres aeropuertos en el Valle de México ayudaría a potencializar la economía de la zona, y liberaría la zona de transporte de carga.

Cabe recordar que algunas aerolíneas se pronunciaron en contra del decreto planteado por el presidente López Obrador, pues solo daba un plazo de 90 días para reubicar sus operaciones, por lo que solicitaron un año para salir del AICM; sin embargo, el presidente otorgó únicamente cuatro meses.

