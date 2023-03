Hoy no circula 3 de marzo: qué autos descansan este viernes en la CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula se mantiene sin variantes para este viernes 3 de marzo. Este ordenamiento se aplicará en la Ciudad de México y municipios conurbados del Estado de México, de acuerdo con los lineamientos de la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), su horario de aplicación será desde las 5:00 hasta las 22:00 horas. Sin embargo no aplica a vehículos emergencia, con placas de discapacidad y servicios fúnebres, como lo especifican las normativas.

¿Qué vehículos no circulan este viernes 3 de marzo?

Los autos que no podrán circular son los que porten hologramas de verificación 1 y 2 con terminación 9 y 0 en su placa o engomado azul. Sin embargo, los vehículos con holograma doble cero, cero, eléctricos e híbridos, sí podrán transitar sin restricción alguna, como lo establece la CAMe.

Imagen: CAMe

Con lo que respecta a los vehículos matriculados en el extranjero u otras entidades federativas, que no pertenezcan a la Ciudad de México o Estado de México o que no porten el holograma de verificación, la dependencia establece que su circulación se limitará a un día a la semana y todos los sábados sin importar la terminación numérica de su placa, en un horario de 05:00 a 22 horas. En ese caso, si su placa tiene terminación 9 y 0 no circula este viernes 3 de marzo.

¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Este programa aplica en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y 18 municipios conurbados del Estado de México (Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco).

Así puedes recargar tu Tarjeta de Movilidad Integrada CDMX en el celular

La Red de Recarga Externa, que forma parte de la Red de Movilidad Integrada, cumple un año desde que Claudia Sehinabum Pardo, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, presentó este nuevo método de recarga que puede utilizarse desde un dispositivo móvil o cualquier punto de recarga de Mercado Pago.

“Hace un año la Red de #MovilidadIntegrada vio nacer a la Red de Recarga Externa, que vino a innovar la manera de movernos por la Ciudad de México. ¡Feliz 1er aniversario! Gracias a ella, podemos viajar con la #TarjetaMI y recargarla en los diferentes puntos de toda la CDMX”, destejó la Secretaría de Movilidad (Semovi) capitalina.

Sigue leyendo:

San Juan de Aragón, la "Zona 0" de los sonideros capitalinos, emerge entre bailes, tradición y orgullo

Inicia clases Rosario Castellanos con más de 38 mil estudiantes matriculados

CDMX publica el reglamento de la Ley de Establecimientos Mercantiles