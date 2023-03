Michoacán pide que se esclarezca muerte de Ana Fernanda Basaldua, soldado mexicana en Texas

Teresa Mora Covarrubias, titular de la Secretaría de Migrante en Michoacán (Semigrante), se unió a las voces que exigen a las autoridades de Estados Unidos de Norteamérica que investiguen a fondo y esclarezcan el caso de la joven michoacana Ana Fernanda Basaldua Ruiz, soldado de la base militar de Fort Hood, en Texas.

Mora Covarrubias, indicó que, hasta el momento, las autoridades del país vecino no han informado ni a la familia ni a la cancillería mexicana lo ocurrido con la joven de 20 años de edad.

Por ello, darán acompañamiento a la familia de la soldado nacida en Tacámbaro, Michoacán, en lo que respecta a los trámites para que su familia en México acuda a EUA a reclamar su cuerpo, pero también, piden al gobierno norteamericano que esclarezca este caso.

La Semigrante lamentó la muerte de Ana Fernanda Foto: Especial

"La Secretaría no solo le dará acompañamiento para el trámite del pasaporte y la visa humanitaria a la familia sino que también le acompañará para que se esclarezca por qué falleció o qué ocurrió con la soldado michoacana, y estaremos acompañando a la familia para trasladar el cuerpo de EUA hacia Tacámbaro, nos comenta la mamá que le estarán haciendo un funeral en Longbeach, California y posteriormente tiene la intención de traerla a Tacámbaro Michoacán y también ese acompañamiento le vamos a dar", precisó la funcionaria.

La Semigrante lamentó la muerte de Ana Fernanda, "no solamente porque la chica era michoacana, sino porque es un acto que por supuesto no debe ocurrir; ojalá las autoridades de Estados Unidos tomen en sus manos lo que corresponda y no permitan que una chica más esté siendo violentada en ese cuartel que es creado para dar aseguramiento y no para estar generando cosas contrarias a ello", expresó.

Teresa Mora consideró que el ejército norteamericano y las autoridades del país deben garantizar que se respeten los derechos humanos de la población latina, y la Semigrante a través de sus consejos, también revisará que se respeten en Michoacán y en el extranjero.

dhfm