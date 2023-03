"11 horas en la escuela es inhumano": alumnos exigen el despido de su director por imponer horarios extenuantes

Alrededor de 300 normalistas de la Escuela Normal número 1, en Toluca, tomaron las instalaciones para exigir se destituya al director, René López Auyón, quien a inicio de semestre les impuso un horario de 7:00 horas a 17:30 horas, es decir, casi 11 horas de estudio corrido de lunes a viernes con solo media hora de receso para comida.

Los jóvenes estudiantes también se quejan de que la tienda escolar da muy cara la comida, pues tienen que pagar entre 65 o 70 pesos por una torta, una hamburguesa o enchiladas mal preparadas, “y dulces, que es lo que más hay, no hay comida que nos nutra, el director no nos ha contestado.

También nos hacen falta pantallas, las mesas están muy mal, los cañones (proyectores) tenemos que ir a pedirlos, si no hay, pues no nos dan nada, no hay recursos y los baños son de mala calidad, las puertas no sirven, las tasas tampoco y somos prepa, los de secundaria a veces vienen y superior”, manifestó la estudiante Blanca.

Comida mal preparada e inmobiliario deteriorado son algunas de sus quejas. Foto: Arturo Callejo

Con anterioridad, afirmaron los jóvenes, le mandaron un escrito al director, pero no les hizo caso, “por eso optamos en hacer esto, no queremos hablar ya con él, es muy déspota y no queremos hablar con él”.

Blanca agregó que los sábados tienen que entrar a las aulas a las 7:00 horas y salir al medio día para cubrir sus seis materias que tienen en la semana.

Anteriormente tenían un horario de 7:00 a 14:00 horas “y nos lo quitó, nos amenazó que no nos iban a dar el certificado porque no cumplimos las horas necesarias, cuando en anteriores años ya se había manejado así y hay generaciones que salieron bien”, puntualizó la joven.

Ante negativa del director a hablar con los estudiantes, decidieron protestar. Foto: Arturo Callejo

Al entrevistar a la señora Sandra, manifestó su apoyo a los muchachos, “tienen todo el derecho de manifestar su inconformidad, si ellos están reclamando alguna situación y no los escucharon, pues creo que está bien que tomen este tipo de actitud”.

La madre de familia, Esther, apuntó que la protesta fue válida, “es un valor de todos los seres humanos expresar nuestras ideas, nuestras inconformidades, nuestros pensamientos”

Al querer entrevistar al director René López Auyón, este se abstuvo dar alguna declaración sobre los reclamos que le hacían de frente los estudiantes de las licenciaturas en educación primaria, en educación preescolar, primaria y secundaria con inglés.

