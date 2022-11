Normalistas de Puebla provocan caos vial en la CDMX con bloqueo en el Eje Central

Las calles de la Ciudad de México se están viendo afectadas por un bloqueo que realizaron normalistas de la escuela Carmen Serdán de Puebla, en el Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez. Demandan la destitución de su cuerpo directivo y seguridad de que su escuela continuará trabajando, ya que existen rumores de su cierre.

Vale recordar que la plantilla estudiantil desde el 12 de septiembre permanecen en plantón frente a la Secretaría de Educación Pública (SEP). Además, la semana pasada habían realizado un bloqueo en las mismas vialidades, donde aseguraron que sus demandas no han sido atendidas por las autoridades.

El bloqueo está en el Eje Central Lázaro Cárdenas y avenida Juárez (Foto: Especial)

Señalan que, pese a la oposición de la base estudiantil, se dio por concluido el proceso de certificación de la escuela. Con ello, aseguran, habrá condiciones para solicitar el cobro de cuotas y se avanza en la privatización, así como la destrucción del modelo del normalismo rural.

Indican que no es un rechazo a mejorar académicamente la formación, pero reiteraron que no pueden aceptar que sólo se considere esta parte, cuando la formación es integral. Anotan que no sólo buscan enseñar a leer y escribir a los hijos de campesinos e indígenas, sino que les enseñan a que defiendan sus derechos, a que los conozcan y sepan que no son ciudadanos de segunda o tercera.

