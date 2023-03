Ofrecen nuevos detalles sobre la desaparición de mujeres en Guanajuato

Siete mujeres desaparecieron el pasado 7 de marzo en las inmediaciones de Celaya, Guanajuato. Aunque una de ellas fue recientemente localizada, sigue sin conocerse el paradero de las seis restantes.

Una de las hijas de Rosa María Ramírez, desaparecida durante la tarde del 7 de marzo cuando se dirigía a laborar en un evento por invitación de una amiga, relató en entrevista para N+ cómo fueron los instantes previos a que su mamá dejara de comunicarse con ella.

“La acompañé a llevar a mi hermana al gimnasio y le llegó una llamada de su amiga Gaby, diciendo que iba a tener un evento y que si la podía acompañar. Mi mamá me mandó un mensaje a las 7:30, diciéndome que ya habían llegado a la casa.

“Le mandé un mensaje yo a las 9, pero ya no salió la palomita. Hasta el otro día mi hermano me marca y me dice que no había llegado la amiga de mi mamá y que no le contestaba mi mamá el celular y que no sabía nada de ellas”, relató la joven.

De acuerdo con la adolescente, el taxista que transportó a su mamá le indicó que la dejó en la localidad de San José de Guanajuato, donde se le vio por última vez.

“El señor es de un taxi de confianza y él me dijo que las dejó allí en San José de Guanajuato, al lado del Álamo Country. Vio que se subieron a un carro, a un Versa gris, le dijeron que pasara por ellas en una o dos horas, que no se iban a tardar.

“Nos dijo que les empezó a marcar y que no contestaban y, después de esto, Gaby le contestó y le dijo que ya no pasara por ellas, que iban a pedir un Uber y que ya iban para la casa, eso fue como a las 11:18 más o menos”, detalló.

Los nombres de las desaparecidas son Berenice Reséndiz Martínez, Mariana Gutiérrez Guzmán, Yoselin Daniela Zamorano Macías, Sandra Daniela Paredes, Rosa María Ramírez y Gabriela Barbosa y, hasta el momento, no se conoce su paradero.

Sigue leyendo

Fue a buscar a su hermana y ahora tampoco se sabe de ella: la desaparición de 6 mujeres aterra a Celaya

Desapariciones de mujeres consternan a México: al menos cinco estados repuntaron los casos en un mes

Conmoción en Celaya: desaparecieron 8 mujeres en la última semana