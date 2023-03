Américo Villarreal: "Se recibió una administración saqueada y los responsables serán puestos en su sitio"

Luego de haber asistido a la Sesión de Congreso en donde hizo entrega del documento de su Primer Informe, el gobernador Villarreal Anaya dio un mensaje al pueblo en Tamaulipas, en el cual señaló recibió una administración pública colapsada, orientada al latrocinio y al saqueo de los recursos públicos, y en cinco meses gobierno de la transformación ha reorganizado a fondo la estructura gubernamental y hoy Tamaulipas es una entidad que puede ver hacia el futuro con mayor certidumbre.

Ante más de cuatro mil invitados de los 43 municipios de Tamaulipas y de todos los sectores de la sociedad sostuvo: “Derrotamos la corrupción y el egoísmo y se ha puesto en su sitio a quienes se robaron la tranquilidad”, dijo y advirtió, que el combate a la corrupción es un compromiso de su gobierno: “No se trata de venganza, se trata de justicia. Se rendirán cuentas”, advirtió.

Al evento efectuado en el Polyforum asistió Cesar Yáñez, subsecretario de Gobernación, con la representación del presidente López Obrador, así como los gobernadores de Oaxaca, Salomón Jara Cruz y Mara Lezama, de Quintana Roo.

El gobernador del Estado dio a conocer que hasta el momento se han detectado 392 hallazgos de irregularidades de diversa índole, desde contratos fantasmas, compras a precios irreales u obras no realizadas, ejercicio de recursos sin documentación y violaciones de todo tipo de procedimientos con contratos onerosos para el erario y la opacidad en el destino de 18 mil millones de pesos del periodo 2015-2021.

“Su rapacidad y cinismo no tiene paralelo, ahora que están fuera no les va a funcionar el intento de hacerse las víctimas cuando el pueblo de Tamaulipas los conoce y conoce muy bien, el tamaño de su deshonestidad, de su patológica voracidad y su total falta de escrúpulos. Ya los padecimos. Aquí nadie cree en sus mentiras. Ya no tienen cabida. Se acabó el autoritarismo y lo negocios inmorales al amparo del poder público”, recalcó.

“La gente está por encima de todo, y eso se ha comprendido mejor. La confianza de la sociedad regresa, porque tenemos un gobierno humanista, promotor de derechos humanos, honesto, que cumple y hace cumplir la ley”, insistió.

Inversiones y obras

En materia de obras públicas dio a conocer que con una inversión de 30 mil millones de pesos por parte de la Federación y Gobierno del Estado se realizan una serie de obras como la construcción de la Dirección General de Aduanas, la Ampliación del Puente Internacional Reynosa-Pharr, el dragado en el Puerto del Norte y de las barras en la Laguna Madre y la construcción del hospital del ISSSTE en Tampico, además de los 14 programas de bienestar que de manera directa benefician a más de medio millón de personas en el estado.

Además, en coordinación con el gobierno federal se impulsan 22 proyectos estratégicos para el mediano plazo, entre los que destacan la modernización del Puente Nuevo Laredo III, la conexión de la carretera desde el sur de Tamaulipas hacia el Bajío y la modernización a cuatro carriles del tramo entre Magueyes y Victoria, así como el segundo puente ferroviario entre los dos Laredos.

