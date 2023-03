Alejandro Encinas sobre jóvenes abatidos por militares en Tamaulipas: "No estaban armados, fueron ejecutados"

En torno al asesinato de cinco jóvenes en Nuevo Laredo, Tamaulipas, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, indicó que hay indicios de que los militares actuaron de manera irregular.

Los jóvenes, identificados como Alejandro Trujillo, Gustavo Ángel Suárez, Wilberto Mata, Jonathan Aguilar y Gustavo Pérez, viajaban, la madrugada del domingo 26 de febrero, en una camioneta sin placas y a exceso de velocidad y chocaron al tratar de darse a la fuga, según lo relatado por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Al acudir a la Cámara de Diputados, Encinas Rodríguez expuso que van a esperar a la investigación que lleva a cabo la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pero aclaró que hay indicio. Se pronunció porque se aplique la ley sin distingos en el caso de los cinco jóvenes que fueron asesinados a manos de militares la madrugada del 26 de febrero en Nuevo Laredo, Tamaulipas.

“Yo creo que tenemos que esperar que se le solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos toda vez de que no se trató de un enfrentamiento con los jóvenes, independientemente de quienes eran, fueron ejecutados y esperemos que venga la conclusión de la investigación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para para dar cuenta de, qué es lo que pasó, evidentemente hay elementos para acreditar que los jóvenes no iban armados y que no había enfrentamiento”, expresó.

Se pronunció porque se aplique la ley sin distingos en el caso de los jóvenes Foto: Twitter @A_Encinas_R

El funcionario de la Secretaría de Gobernación consideró que se debe investigar la cadena de mando que ordenó a los militares atacar a estos jóvenes, independientemente a lo que se dedicaban, pero insistió en que, si cometieron un delito, deben ser castigados.

“Por supuesto que todos tienen derechos, pero quien infringe la ley comete un delito, ya que debe cumplir con su responsabilidad. Por supuesto que la investigación debe abordar los temas de la cadena de mando, no solamente la responsabilidad de los elementos de las fuerzas armadas, sino de la cadena de mando en este operativo”, dijo.

Iniciativa de la Ley de Memoria

Alejandro Encinas, se reunió con los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, a quienes informó que después de septiembre, presentará la iniciativa de la Ley de Memoria, para que se analice y se apruebe en el próximo periodo ordinario de sesiones

El subsecretario de Segob, indicó que el documento, surgirá de los foros que realiza la Comisión de la Verdad sobre el periodo de la Guerra Sucia, creada por decreto presidencial en 2021.

“El derecho a la memoria es una obligación, el Estado mexicano tiene la obligación de garantizar este derecho, y al mismo tiempo, garantizar las condiciones para que, en materia de protección de archivos, el establecimiento de sitios de memoria, la creación de instituciones que permitan diseñar una política pública, pueda el ejercicio, reconociendo que la memoria no es una memoria oficial, que no acepta versiones unilaterales ni únicas, sino que la reconstrucción de la memoria es un esfuerzo colectivo”, indicó.

SIGUE LEYENDO

DRV