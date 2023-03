AMLO niega que la Sedena intervenga comunicaciones privadas: "Hay investigación, no espionaje"

La Secretaría de la Defensa Nacional realiza investigación y no espionaje, tal y como lo marca un trabajo periodístico en el que se acusa a la dependencia de actuar de forma ilegal para seguir la pista de varios ciudadanos, así lo aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador, durante la conferencia matutina de este viernes en Palacio Nacional.

"Es mejor la inteligencia que la fuerza"

El titular del Poder Ejecutivo dijo que no se ha actuado con ninguna ilegalidad en contra del pueblo de México y que lo dicho en este caso es un ataque en contra de su gobierno por parte de medios informativos que han representado históricamente a los grupos que ocuparon el poder antes de que iniciara su sexenio.

Dijo que este sistema tiene como propósito conocer el movimiento de grupos de la delincuencia organizada y destacó que su gestión tiene el compromiso de que no se haga intervención en la comunicación de ningún opositor.

El mandatario destacó que no se actúa de forma ilegal contra la ciudadanía. FOTO: Presidencia.

Confía en la Sedena

Mencionó que un defensor de los derechos humanos que habría sido vulnerado, fue investigado después de que se hiciera un señalamiento en su contra por presuntos nexos con el narcotráfico en Tamaulipas. Además, dijo no tener una respuesta a los crímenes que se evitaron con el seguimiento en de dos periodistas.

"Los periodistas no son delincuentes", dijo.

Dijo que la información que se habría dado al secretario de la Defensa Nacional debe provenir del Instituto de Inteligencia del Estado, por lo que su otorgamiento está dentro de la ley. Descartó que se haya hecho un seguimiento en contra de ningún comunicador.

"No hay instrucción para que se espíe a ningún opositor, ni a ningún periodista", dijo.

Indicó además que le tiene confianza a las Fuerzas Armadas y aunque no se le notificó del seguimiento a periodistas o activistas, está seguro de que no se ha cometido ningún acto fuera de la ley. Añadió que su administración no limita la libertad, pese a que sufrió esta práctica durante varios años.

"El Estado mexicano tiene una oficina de inteligencia y tiene facultades para hacer investigaciones con autorización", dijo.

Dijo que su gobierno no espía a nadie. FOTO: Especial.

Le salvó la vida a Harfuch

El mandatario aseguró que este tipo de investigaciones le salvaron la vida a Omar García Harfuch, ya que se logró determinar que había evidencia de que sufriría un atentado.

Destacó que el día que el secretario de Seguridad Ciudadana fue emboscado tenía previsto viajar en un automóvil normal, pero al recibir esta notificación decidió viajar en una camioneta blindada.

"Se le advirtió, precisamente por trabajo de inteligencia", dijo.

El 28 de junio de 2020, al menos 50 personas que fueron ligadas al Cartel Jalisco Nueva Generación bloqueó el paso del titular de la SSC con distintos vehículos y le dispararon desde varias direcciones. En el lugar murieron dos escoltas del funcionario y una mujer que fue alcanzada por una bala perdida en el lugar.

García Harfuch fue herido por el impacto de tres balas, aunque recibió cuatro lesiones más por las esquirlas de los proyectiles. Tras esto fue enviado a una clínica en Polanco. Al ser dado de alta continuó con sus actividades.

En junio de 2020, el secretario fue emboscado mientras iba en una camioneta. FOTO: Especial.

En contra de la marcha a favor del Ejército

Dio a conocer que tiene información de que se realizará una marcha a favor de las Fuerzas Armadas, en la cual se solicitará que no se investigue a los militares que están vinculados a la muerte de cinco jóvenes en Tamaulipas.

"Tiene propósitos nada justos, sanos que supuestamente es para defender al Ejército", dijo.

Pidió a la ciudadanía no apoyar a este movimiento, debido a que podría estar organizado incluso por la delincuencia organizada. Defendió la labor de los militares y dijo que este grupo está orgulloso de la labor que lleva a cabo para defender a los ciudadanos en la seguridad pública.

"No hay ningún descontento al interior de las Fuerzas Armadas", dijo.

Dijo que no llamará a ningún representante de la Sedena para explicar la compra del virus Pegasus. FOTO: Presidencia.

